Kulis: Kabine revizyonu gelebilir; Erdoğan, ses getiren değişiklikler yapabilir

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü yazısında kabine revizyonu yapılabileceğini kaydetti. Zeyrek, Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ses getiren değişiklikler de yapabileceğini söyledi. Erdoğan'ın Devlet Denetleme Kurulu'nu (DDK) harekete geçirdiğini ifade eden Zeyrek, "Başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere özellikle ekonomiyle ilgili olan üç ya da dört bakanlık kısa süre içinde denetlenmeye başlayacak" diye yazdı.

Türkiye’nin “yatırım yapmak” yerine “satmak” üzerine kurulmuş bir modelle yönetilmesinden dolayı ekonomisi iyileştirme şansının pek olmadığını söyleyen Zeyrek, “O nedenle hükümet seviyesinde ciddi kararlar alınması gerekiyor” dedi.

“Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiğim bilgiye göre, Erdoğan, çalışmalarından tatmin olmadığı bazı bakanları daha affedecek” diyen Zeyrek devamında şöyle dedi:

“Bu nedenle kendisine bağlı olan Devlet Denetleme Kurulu'nu harekete geçirdi. Başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere özellikle ekonomiyle ilgili olan üç ya da dört bakanlık kısa süre içinde denetlenmeye başlanacak. Söz konusu bakanlıklarda denetleme süreci bitmeden de bakan değişimine gidilebilir.

İşlerin iyi gitmemesinin, 2023 seçimlerine ‘oy’ ve hatta ‘iktidar’ kaybı olarak yansıyabileceğini de bunun önüne geçmek için kritik adımlar atması gerektiğini de bilen Erdoğan, ses getiren değişiklikler de yapabilir.

Atılacak adımlar iktidarı kaybetmenin önüne geçer mi bilinmez ama sonbahara girerken iktidar cenahında hareketli günler yaşanacağı kesin. Yakından izlemeye devam…”

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