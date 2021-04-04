Kulis | İyi Parti “üçüncü ittifak” ihtimaline nasıl bakıyor?

Edirne Cezaevi'nde tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "demokrasi ittifakı" çağrısının ardından siyasette üçüncü ittifak tartışması başladı.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun kulis haberine göre İyi Parti'de, “Eğer CHP, Millet İttifakı’nı genişletmek amaçlı HDP’ye bir yakınlık gösterirse, İyi Parti yoluna yalnız devam eder. Meclis’te parti grubu olarak muhalefette kalmayı yeğler” düşüncesi dile getiriliyor.

Haberde, "İyi Parti kanadı, eğer siyasette '3. bir ittifak söz konusu olacaksa, bunun HDP ile değil, diğer partilerle olabileceğine” de dikkat çekiliyor. CHP’nin HDP’yle ve sol siyasetle yakınlaşması durumunda, İyi Parti’nin de Demokrat Parti, Saadet Partisi, Muharrem İnce’nin kuracağı yeni parti ve Mustafa Sarıgül’ün partisiyle başka bir ittifaka yönünü çevirebileceği konuşuluyor. İyi Parti’nin bir partiyle ittifaka gidebilmesi için “cumhuriyet değerlerinde uzlaşmanın şart olduğunun' da altı çiziliyor." ifadesi kullanıldı.