Kulis: İstifa ettirilen AKP'li başkanların dosyaları rafa kalktı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine istifa eden İstanbul, Ankara, Bursa ve Balıkesir belediye başkanları hakkında hazırlanan dosyaların rafa kaldırıldığı iddia edildi, CHP’li belediye başkanlarını görevden uzaklaştırma sürecinin başlatıldığı ileri sürüldü.

Cumhuriyet'te yer alan haber şöyle:

İçişleri Bakanlığı’nın Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’yi görevden alması, AKP’li 4 belediye başkanıyla ilgili istifa sürecini yeniden anımsattı. “Metal yorgunluğu” gerekçesiyle Ankara, Bursa ve Balıkesir belediye başkanlarının istifasını isteyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “İstifa etmezlerse gereğini yaparız” demesine karşın 3 belediye başkanı uzun süre direndi. Direnme üzerine bir yurtdışı gezisi dönüşü uçakta gazetecilere “İstifa etmezlerse neticesi ağır olur” diyen Erdoğan, daha sonrasında bu açıklamasını “Neticesi ağır olur demedim, gereği yapılır dedim” diye düzeltti. Parti içinde istifa etmeyen belediye başkanları için nasıl bir yöntem uygulanabileceği uzun süre tartışıldı. Önce partiden ihraç edilmeleri gündeme geldi, ancak partiden ihraç edilse bile bağımsız belediye başkanı olarak görevlerini sürdürmelerinin partinin aleyhine olacağı düşüncesiyle bundan vazgeçildi. Daha sonra ise haklarında soruşturma başlatılması gündeme geldi. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Partideki görevleri, partinin üst yönetimi gerektiğinde istifasını istemeden de alabilir. Belediyelerdeki durum tabii ki farklı. Onun iki yöntemi vardır: Partiden ihraç veya görevi ihmal veya kötüye kullanmaktan dolayı yapılabilir. Tabii ki biz bu yolları denemek istemiyoruz” diyerek istifada direnen belediye başkanlarını uyardı.

Belediye başkanlarından istifa gelmeyince Erdoğan, “Çünkü yetkili kurullarımız, bu konuyla ilgili kararını vermiştir. Şu anda bizim sürecimiz arkadaşlarımızla ilgili özellikle bir olumsuzluk sürecini tahrik etmek değil tam aksine teşkilatımızın bu noktada varmış olduğu bir karar sürecidir. Bu karar sürecini biz kendileriyle de değerlendirdik ve ona göre de burada böyle bir adımın atılmasının gereğini söyledik. Çünkü biz sıradan bir parti değiliz. Bu bir sıradan hareket de değildir. Bu bir davadır. Dolayısıyla bu davanın içerisinde yer alan arkadaşlarımız bu sistemin nasıl çalıştığını aslında çok iyi bilirler. Çok iyi bildiklerine göre de onlar da bize kalmadan gereğini yaparlar, yapmaları lazım. Bunu kendilerine zaten tebliğ ettik” açıklamasını yaptı.

Erdoğan, sözüne ettiği “gereğini” partisinin MKYK toplantısında açtı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Dosyalar hazır mı” diye sorduğu, Soylu’nun da “Hazır efendim, talimat vermeniz halinde 2 günde hallederiz” dedi. Belediye başkanlarına, böylelikle istifa etmemeleri durumunda haklarında dosyalarla ilgili olarak soruşturma başlatılacağı mesajı verildi.

4 belediye başkanı istifa ettikten sonra ise haklarında hiçbir işlem yapılmadı. Haklarında hazır olduğu belirtilen dosyalar da rafa kaldırıldı. Aynı dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet partilerinin belediyelerine dönük inceleme yapılacağı açıklamasını yaparken, Soylu da tüm belediyelere özel teftiş uygulanacağını söyledi. İstifa eden belediye başkanlarıyla ilgili dosyaları rafa kaldıran AKP, Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi’yi görevden uzaklaştırarak muhalif belediyelerle ilgili sürecin ilk adımını attı.