Kulis: İstifa etmeyen AKP’li belediye başkanlarına soruşturma açılacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AKP MYK'da, sorunlu teşkilatlar ve belediyelerin masaya yatırıldığı ileri sürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MKYK toplantısında saydığı 5 ile ilave olarak yeni bazı belediye başkanlarının da eklendiği belirtildi. Bazı belediye başkanlarının önümüzdeki günlerde istifa etmesinin beklendiği bilgisinin paylaşıldığı toplantıda belediye başkanlarının istifa etmemeleri halinde nasıl bir süreç işleyeceğinin de ele alındığı bildirildi.

Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Erdoğan, bazı belediye başkanlarının istifada direndiğinin hatırlatılması üzerine net konuşarak, "Gereğini yapmayan olursa biz gereğini yaparız" ifadelerini kullandı.

"Kalırlarsa partimize zarar verirler"

Parti kurmayları, "İhraç olursa sadece partiden gitmiş olacak. Ve belediye başkanlığını bağımsız olarak yürütmeye devam edecek. Bizim istediğimiz bu değil. Belediyenin başından gitmesi lazım. Çünkü belediyelerde kalırsa bu isimler partimize zarar verirler" görüşünü dile getirdi.

"İhraç mekanizması çalıştırılmayacak"

Habere göre, bu kapsamda istifa etmeyen belediye başkanları ile ilgili ihraç mekanizması çalıştırılmayacak.

Bunun yerine İçişleri Bakanlığı devreye sokulacak. İlgili başkan hakkında inceleme, ardından soruşturma başlatılacak. Başkanlar bu kapsamda görevden alınacak.