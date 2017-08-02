Kulis: İsmail Kahraman’la yola devam

Erken seçim ihtimali tartışmaları gölgesinde tatil molası veren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 1 Ekim’de yeni yasama yılı açılışıyla seçim telaşına düşecek. TBMM Başkanı, Başkanlık Divanı’ndan 4 siyasi partinin gurup yönetimine kadar seçimler yapılacak. Sonbaharda partileşmeye gitmesi beklenen Meral Akşener’in Meclis’te gurup kurulabilecek kadar bir milletvekili sayısı elde edip etmeyeceği de merak konusu.

TBMM’de Başkanlıktan komisyon başkan ve üyeleri ile dört siyasi partinin gurup yöneticileri için sandık kurulacak. En son 5 milyon TL’lik yeni makam aracıyla gündeme gelen ve 22 Kasım 2015 tarihli ikinci birleşiminde TBMM Başkanlığına seçilen AKP’li İsmail Kahraman’ın durumu tartışılıyor. Kulislerde, Kahraman’la yola devam edileceğine ilişkin ağırlıklı görüşler dikkat çekiyor.

TBMM’de indirdiği Atatürk tabloları, bahçesinden, kulislerde ‘geçmişe ait izlerin silindiğine’ ilişkin değişiklik iddialarıyla gündeme oturan Kahraman’ın şansının yüksek olduğu yorumları yapılıyor. Kahraman, bir konuşmasında ‘Laiklik ilkesinin yeni anayasada yer almaması’ gerektiğini söylemiş ve ‘dindar anayasa’ tanımı da yapmıştı.

Kahraman, 1995 ve 1999 milletvekili genel seçimlerinde 20 ve 21. Dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinde İstanbul Milletvekili olarak yer aldı. Refah Partisi’nde (RP) ve Fazilet Partisi’nde(FP)Grup Başkanvekililiği yaptı. TBMM Anayasa Komisyonu ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliklerinde bulundu. 1996-1997 yılları arasında 54. Refah-Yol hükümetinde Kültür Bakanı olarak görev yapan Kahraman, TBMM'nin 2 Kasım 2015 tarihli 2. Birleşiminde TBMM Başkanlığına seçildi.

Akşener, Meclis’te Grup kurabilir mi?

Sonbahar aylarında partileşmeye gitmesi beklenen Meral Akşener’in TBMM’de grup kurma sayısına ulaşıp ulaşmayacağı da tartışılıyor. Meclis’te Akşener, ekibinden bağımsız 4 milletvekili var. Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Kayseri Milletvekili Prof. Yusuf Halaçoğlu, Isparta Milletvekili Nuri Okutan, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok yeni süreci bekliyor. Ancak, TBMM’de bir siyasi parti gurubu 20 kişiden oluşuyor. Akşener’in 16 milletvekiline ihtiyacı bulunuyor.

‘Devamsızlık’ çelmesi atılır mı?

Kulislerde, Akşener’in partisinin Meclis’te temsilini önlemek için bazı taktikler dikkat çekiyor. 4 Bağımsız milletvekili hakkında Genel Kurula olan ‘devamsızlık’ noktasında yakın takipte tutulacakları belirtiliyor. TBMM’de tatile girmeden önce HDP’li Tuğba Hezer ile Faysal Sarıyıldız’ın kabul edilmeyen mazeretlerinden sonra milletvekilliklerinin düşürülmesi örnek olarak masada duruyor.

AKP-MHP ‘ittifakını’ artıran yasalar yolda

AKP’nin ve MHP’nin Anayasa değişikliği, iç tüzük değişikliklerinde sürdürdükleri ittifakın yeni yasama yılında artarak devam edebileceği belirtiliyor.1 Ekim’den sonra 2019 seçimleri için hazırlanacak Meclis’te Anayasa’ya uyum yasaları, Seçim Yasası ve Siyasi Partiler Yasası’ndaki (SPY) değişikliklerin bu işbirliği ile yapılması bekleniyor.

4 siyasi parti yeni değişikliklere gider mi?

TBMM’de dört siyasi partinin yenilenecek seçimlerde alacakları tutuma ilişkin kulisler de dikkat çekiyor. AKP’de mevcut kadrolarda önemli değişiklikler yapmayacağı belirtiliyor. CHP, MHP ve HDP için de benzer yorumlar yapılıyor.