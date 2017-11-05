Kulis: İsmail Kahraman'ın ailesi hakkında çıkan haberler, AKP'de rahatsızlık yarattı

AKP 2019 seçimlerine hazırlanırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Metal yorgunluk var. Metal yorgunluğu olan çekilsin” mesajının ardından önce teşkilatlarda, ardından belediye başkanlıklarında değişiklik yaşandı. Şimdi ise gözler AKP’nin Meclis yönetimine çevrildi.

Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın yeniden adaylığına yaklaşık bir ay önce kesin gözüyle bakılırken, şimdi bunun değiştiği belirtiliyor. Kahraman’ın ailesi ile ilgili haberlerin parti içerisinde rahatsızlık yarattığı, bu yüzden artık Meclis Başkanı Kahraman’ın adaylığının büyük oranda zayıfladığı ileri sürülüyor.

Temayül yoklaması

Birgün’ün haberine göre, AKP kulislerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kahraman’ın kendisine gelip “tamam bırakıyorum” demesini beklediği konuşuluyor. Konuya hassas ve duygusal yaklaştığı belirtilen Erdoğan'ın, Kahraman ile ilgili sorunu ‘temayül yoklaması’ ile çözeceği ifade ediliyor.

Kahraman adaylık konusunda bu hafta Erdoğan’a bir şey söylemezse kapalı grup toplantısında, “Meclis Başkanı kimi görmek istersiniz” diye bir temayül yoklaması yapılması bekleniyor.