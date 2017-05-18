Kulis: İnce'ye destek veren CHP'li vekiller "Olağanüstü kurultayı zorlamayalım" önerisi getirdi

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Cumhurbaşkanlığına aday olmayacaksa, parti başkanlığını bırakmalı" diyerek ilk sinyali vermesinden sonra CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar ve CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin yaptığı olağanüstü kurultay çağrısının rafa kalktığı iddia edildi. Kulislerden edinilen bilgilere göre, İnce’ye destek veren milletvekili ve delegelerin önemli bir bölümü, "Olağan takvim başladı, olağanüstü kongreyi zorlamak, imza toplamaya girişmek partiye zarar verecektir" önerisini dile getirdi, İnce bu öneriyi dikkate alarak yeni bir karar verecek.

CHP’de parti içi tartışmalar ışığında, Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin de başını çektiği 13 milletvekili ve bazı eski milletvekilleri olağanüstü kurultay talep etmiş, bu konuda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu göreve çağırmıştı. Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK’dan olağan kongre takviminin ilan edilmesi kararı, olağanüstü kurultay çağrılarına yanıt vermeyeceği biçiminde yorumlanmıştı. MYK’da onaylanan kongre takvimi kapsamında 22 Mayıs’ta seçmen kütük bilgilerinin güncellenmesine başlanacak, 3 Temmuz’da üye çizelgeleri askıya çıkarılacak, 19 Ağustos’ta muhtarlık bölgesi delegeleri ve parti içi önseçmen seçimleri başlayacak. İlçe kongrelerinin 23 Eylül’de, il kongrelerinin ise 6 Kasım’da başlanacağı belirtilen takvimde, Olağan Kurultay’ın gününe kongreler bittikten sonra Parti Meclisi’nin karar vereceği belirtiliyor.

Yeni karar bekleniyor

Milliyet gazetesinden Meriç Tafolar'ın haberine göre, olağan kongrenin takviminin ilan edilmesiyle İnce’yle birlikte olağanüstü kurultay çağrısı yapan milletvekillerinin bir bölümü ve delegelerin bazıları, “Olağan takvim başladı, olağanüstü kongreyi zorlamak, imza toplamaya girişmek partiye zarar verecektir, Ocak 2018 Kurultayı’na hazırlanalım” önerisini dile getirirken, imza toplama girişimi yapılırsa, imza vermeyeceklerini de ifade ediyor. Parti kulislerinde İnce’nin bu öneriyi dikkate alarak yeni bir karar vereceği belirtiliyor.

