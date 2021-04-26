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Politika

Kulis: İktidar, Biden'ın "soykırım" açıklamasının ardından Türkiye’nin NATO üyeliğini tartışmaya açmayı düşünüyor

26 Nisan 2021 07:29

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarının 106'ıncı yıldönümüyle ilgili açıklamasında 'soykırım' sözcüğünü kullanmasının ardından, Türkiye, ABD’ye karşı bir yaptırım kararını gündemine getirecek. İktidar kanadı, Türkiye’nin NATO üyeliğinin tartışmaya açılması gerektiğini düşünüyor.

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