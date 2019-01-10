Kulis: İdris Naim Şahin aday gösterilmeyecek

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, yerel seçimlerde işbirliği kararı alan CHP ve MHP'nin eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Ordu Belediye Başkanı adayı olması konusunda karar verdiğini yazdı. Sarıkaya, "Ordu’dan İdris Naim Şahin’in var olmayan adaylık meselesi iki partide de kapanmış bulunuyor" dedi.

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Ordu'dan İyi Parti ve CHP'nin ortak adayı olarak gösterileceği iddiası tartışma yaratmıştı.

Şahin'in adaylık konusunun İyi Parti’nin dünkü Genel İdare Kurulu toplantısına da yansıdığını belirten Sarıkaya, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in “Bizim de İdris Naim Şahin’i aday gösterme gibi bir planımız yok” dediğini aktardı.

Konuyu sorduğu CHP'li yetkililerin ise Şahin ile İçişleri Bakanlığı döneminde yaşanılan kavgaları anımsatıp “Şahin’in bırakın adaylığını, adını düşünmemizin olanağı yok…” dediklerini söyleyen Sarıkaya, "Özetle Ordu’dan İdris Naim Şahin’in var olmayan adaylık meselesi iki partide de kapanmış bulunuyor…" dedi.