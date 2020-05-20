Kulis | Hürriyet iki yazarıyla daha yollarını ayırdı mı, neler konuşuluyor?

Doğan Grubu'ndan 2018 yılında Demirören Grubu'na geçen Hürriyet Gazetesi'nde iki tanınmış yazarın işlerine son verildiği iddia edildi ancak T24'ün aldığı bilgilere göre netleşmiş bir durum henüz yok.

Medyakoridoru, uzun yıllardır Hürriyet gazetesi bünyesinde çalışan gazeteci Cengiz Semercioğlu ile Onur Baştürk'ün yazılarına son verildiğini yazdı.

T24'ün aldığı bilgelere göre ise Cengiz Semercioğlu yıllık iznini kullandığı için yazılarına ara verdi. Semecioğlu en son 2 Mayıs'ta yazmıştı.

Ancak gazete yönetiminin uzun süredir Hürriyet'te çalışan köşe yazarlarına yıllık birikmiş izinlerini kullanma baskı yaptığı öğrenildi. Bu baskının yönetimle yazarlar arasında sıkıntı yarattığı konuşuluyor.

Medyakoridoru'nun iddiasına göre Hürriyet yazarı Onur Baştürk'ün yazılarına son verildi. Nedeni de iddiaya göre Baştürk'ün 17 Nisan'da kaleme aldığı ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i eleştirdiği yazı.

Ancak Onur Baştürk'ün bugün (20 Mayıs) yazdığı görüldü. Baştürk Hürriyet'teki köşesinde "Bu sorular bitmez" başlıklı yazı yazdı.