Kulis: Hükümet güçlü aileler ve dini liderlerden oluşan 380 kişilik Kürt muhatap listesi hazırladı!

Hükümet, eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ dahil HDP milletvekillerinin tutuklandığı, STK'ların ve medya organlarının kapatıldığı dönemde Kürt nüfusun sorunlarının çözümü konusunda kendisine 'yeni muhataplar' arıyor. Bölgedeki güçlü aileler, dini liderler, kanaat önderleri ve STK’lar içinde hem bölgenin sorunlarına duyarlı, hem de devlet ve ülkenin bütünlüğü ile sorunu olmayan isimler belirlendi. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın Ankara kulislerinden edindiği bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı’nın bir süre önce başlattığı 'bölgenin kanaat önderleriyle bir araya gelme' toplantılarının ardından, sorunların çözümünde düzenli görüşmeler yapılacak 380 kişilik liste yapıldı.

Bölge halkının sorunlarının çözümünde, devletle aralarında köprü oluşturacak yeni bir mekanizma kurmak istediği belirtilen hükümet, bu konuda art arda toplantılar yaptı. AKP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) da son iki toplantısını bu konuya ayırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 27 Ekim’de yaptığı ‘kanaat önderleri’ toplantısından çıkan sonuçlar da MYK’da değerlendirildi.

Her il için ayrı belirlenen isimlerin bulunduğu toplam 380 ‘yeni muhataba’, bölge sorunlarının çözümü ve devletle olan bağlarının kopmaması için neler yapılması gerektiği soruluyor. Bu isimlerin bir kısmının HDP’ye yakın olduğu ve HDP’lilerle kesilen diyaloğun yarattığı boşluğu dolduracağı iddia ediliyor. Yeni isimlerin, Kürtlerin sözcülüğünü yapacak yeni muhataplar olmasının planlandığı belirtiliyor.

Güçlü ailler, dini liderler

Yapılan taramalarda, bölgedeki güçlü aileler, dini liderler, kanaat önderleri ve STK’lar içinde hem bölgenin sorunlarına duyarlı, hem de devlet ve ülkenin bütünlüğü ile sorunu olmayan isimler belirlendi. Rol üstlenecek ailelerin geçmiş yıllarda olduğu gibi, terörle mücadele için değil, diyalog için kullanılacağı ifade edildi.

Partinin bir süre önce başlattığı ‘gönül köprüsü’ projesinin de buna katkı sağlayacağı ifade edildi. Bölgedeki öğrencilerin batı illerine, batıdaki öğrencilerin doğu illerine geziler düzenlemesi, STK’ların ortak programlar yapması, karar vericilerin halkın bütünleşmesini sağlayacak kültürel ve sosyal programlar gerçekleştirmesi gibi öneriler gündeme geldi. Toplantılarda, kayyum belediyelerinin yapacağı çalışmaların da önyargıları gidereceği belirtildi.

PKK ile mücadelede evleri yıkılan vatandaşlar için yapılan konutların ocak ayından itibaren teslim edilmeye başlanacağı, halka daha rahat bir yaşam seçeneğinin verilmesinin önemli olduğu dile getirildi.