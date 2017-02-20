Kulis: Hükümet, Almanya'ya FETÖ'yle ilgili tek dosya göndermedi

Sözcü yazarı Zeynep Gürcanlı, hükümetin, 'FETÖ' iddiasıyla Almanya'dan iadesini istediği subaylarla ilgili Almanya'ya tek bir dosya gönderilmediğini iddia etti. Gürcanlı, Ankara kulislerinde, geçen hafta Türkiye'yi ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye'ye “Türkiye, Almanya'daki FETÖ'cülere ilişkin hiçbir dosya göndermedi ki değerlendirelim…” yanıtını verdiğinin konuşulduğunu yazdı.

Gürcanlı'nın Sözcü'de "Şark kurnazlığı' duvara tosladı" başlığıyla yayımlanan (20 Şubat 2017) yazısı şöyle:

AKP iktidarında Türkiye'nin dış politikasını iki kelimeyle tarif etmek mümkün:

“Şark kurnazlığı…”

ABD'de Trump iktidarına yanaşmaya çalışıp; Rusya'yla da “stratejik ilişki kuralım” politikası mı ararsınız;

“Suriye'de Esad rejimine külliyen karşıyım” deyip, Moskova'da Esad'lı Suriye pazarlıklarına katılmak mı;

Yoksa birbirleriyle sıcak çatışma eşiğine gelen İran ile Suudi Arabistan'ın her ikisini de “hoş tutarım” mı;

Hepsi var AKP dış politikasında…

Ama elbette bu kadar realist dünya, bu kadar şark kurnazlığını kaldırmıyor.

İşte bu yüzden Rusya El Bab'da Mehmetçiği bombalıyor; Trump yönetimi ise Ankara'nın bağırış çağırışına rağmen terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD-YPG'ye zırhlı araç, silah, mühimmat vermeye devam ediyor.

İran'ın desteklediği milisler, Türkiye'nin itirazlarına rağmen Irak'ta günden güne güçleniyor, kurumsallaşıyor; dünya liginde Türkiye'nin yanına bile yaklaşmayacak Katar'ın Emiri, “mütekabiliyet” ilkesini takmayıp, kendisini havaalanlarında karşılayan Erdoğan'ı Doha'da karşılamaya ancak Enerji Bakanı'nı gönderiyor.

Türkiye'nin “gidecek” dediği Esad rejimi gün geçtikçe güçleniyor; Esad güçleri Türkiye'nin 70'e yakın şehit vererek girmeyi başardığı El Bab'ı, Mehmetçik'ten devralmak için güneyden kente yaklaşıyor.

Erdoğan'ın “düştü düşüyor” dediği Kobani, Ruslarla “federal devlet” pazarlığına başladı; ABD ile “müttefik” oldu.

Eğer bir ülke “güvenilmez ortak” olursa;

Güveneceği kimse de kalmaz…

“Şark kurnazlığının” ne yazık ki sonu bu…

Zarrab asıl şimdi yandı!

Türkiye'de bir dönemin en dikkat çeken isimlerindendi.

Televizyonlara çıkıp “cari açığın üçte birini ben kapattım” açıklamaları yapıyordu.

Bakanların en yakın arkadaşı, sırdaşıydı.

Şimdi New York'ta bir hapishane hücresinde.

Neredeyse bir yıl geçti tutuklanmasının üzerinden.

Unuttunuz bile değil mi Reza Zarrab'ı.

Ankara'da unutmayan birileri var hâlâ kendisini… Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesela… Daha birkaç ay önce “Zarrab vatandaşımız ve suçsuz yere 6 aydır hapiste” demişti.

Ya da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ; Fetullah Gülen'in iadesini görüşmek üzere ABD'ye gidip, sürpriz şekilde Reza Zarrab'ın durumunu gündeme getirmiş, Amerikalı mevkidaşına “salıverin” mesajı vermişti.

Donald Trump'ın ABD Başkanı olmasıyla birlikte artık Zarrab konusu daha karışık…

Washington'da geçen hafta basına sızdı; Trump yönetimi İran Devrim Muhafızları'nı resmen “terör örgütü” ilan etmeye hazırlanıyor.

Zarrab ise ABD Federal Savcısı tarafından uluslararası dolandırıcılık yaparak, tam da bu kuruma, İran Devrim Muhafızları'na mali destek sağlamakla suçlanıyor.

Zarrab'ı yargılayan savcı Preet Bharara'nın geçmişinde demokratik siyasetçilerle çalışmaları yer alıyor. Nitekim kendisi de federal savcı olarak demokrat bir başkan, Barack Obama tarafından atanmıştı.

Bu nedenle, Cumhuriyetçi Başkan Trump'ın seçildikten hemen sonra Bharara'yla görüşerek, “görevine devam et” demesi sürpriz olarak karşılanmıştı.

Trump yönetiminin Devrim Muhafızları'na yaklaşımı ortaya çıktıkça, Bharara'nın neden görevine devam ettirildiği de açıklığa kavuştu.

Artık Reza Zarrab'ın işi çok daha zor.

Burada asıl merak edilen ise tüm bu şartlar altında, gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gerek AKP hükümetinin Zarrab'a sahip çıkmaya devam edip etmeyecekleri…

Zarrab davası giderek daha ilginç bir hal alıyor.

"Meğer Almanya'ya tek bir

FETÖ'cü dosyası gitmemiş"

Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesi malum…

AKP hükümeti örgütün en çok Batı ülkelerinden destek aldığından yakınıyor, gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerekse AKP'liler kamuoyu önünde sürekli FETÖ'cülerin iadesinden bahsediyor.

FETÖ lideri Fetullah Gülen'in iadesi için dosya, ABD'ye ancak 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gönderildi.

Yandaş basına bakarsanız, ABD'den sonra FETÖ'nün ikinci üssü Almanya. Gün geçmiyor ki, Almanya'daki FETÖ liderlerine ilişkin haber çıkmasın.

Özellikle darbeden sonra Türkiye'den kaçan ya da Avrupa'da görev yaparken dönmeyen FETÖ'cü subayların Almanya'ya iltica başvurusu yaptığını sağır sultan bile duydu.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık bile açıklama yapıp, “Almanya FETÖ'cü 40 subayı iade etmeli” dedi.

Geçen hafta Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye'deydi.

AKP hükümeti, elbette Almanya'daki FETÖ'cülerin iadelerini de gündeme taşıdı.

Almanya'dan gelen yanıt ise soğuk duş gibiydi:

“Türkiye, Almanya'daki FETÖ'cülere ilişkin hiçbir dosya göndermedi ki değerlendirelim…”