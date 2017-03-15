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Politika

Kulis: Hollanda Büyükelçisi Sadık Arslan 1 aydır Ankara'daymış

Sadık Arslan, Hollanda ile yaşanan diplomatik kriz boyunca sessiz kalması dikkat çekmişti

15 Mart 2017 13:34

Hülya Karabağlı

Türkiye'nin Hollanda Büyükelçisi Sadık Arslan'ın iki ülke arasında yaşanan kriz boyunca sessiz kalmasının sebebi ortaya çıktı. Ankara kulislerinden edinilen bilgilere göre, Arslan'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlığına atanması nedeniyle bir aydır Ankara'da olduğu belirtildi.    

AKP’li bakanların yurt dışında yapmak istedikleri referandum çalışmaları Avrupa ülkeleriyle krize neden olurken Hollanda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı 'istenmeyen kişi' ilan ederek sınır dışı etmesiyle zirveye çıkan diplomatik kriz iki ülke arasındaki ilişkileri koparma noktasına  getirdi. Türkiye Avrupa kriziyle boğuşurken Meclis kulislerinin konuştuğu isim Türkiye’nin Hollanda Büyükelçisi Sadık Arslan oldu. Kulislerde, bu kadar olay yaşanırken Büyükelçi’nin sessiz kalması merak edildi. Hatta Aile Bakanı'nın gözaltına alınması gibi kriz sırasında da Büyükelçi’nin olmaması durumu biraz daha karmaşık hâle getirmişti.

Ancak, Büyükelçi Arslan’la ilgili soru işaretleri önceki gün açıklığa kavuştu. Alınan bilgilere göre, Türkiye’nin Hollanda Büyükelçisi Sadık Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlığına getirildiği anlaşıldı.  

Kulislerde, Büyükelçinin tam bir aydır Ankara’da olduğu belirtildi. Kulislerde, Büyükelçi'nin Beştepe Külliyesi'nde çalışma yaptığı da söyleniyor.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi olarak 15 Aralık 2013'te Sadık Aslan atandı. Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'nin internet sitesinde büyükelçi olarak hâlâ Aslan görünüyor. Ancak Aslan’ın, geçen yıl Kasım ayında Ankara'ya çekildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlığı görevine getirildiği belirtiliyor.

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AKPreferandumAvrupaHollandaAile ve Sosyal Politikalar BakanıFatma Betül Sayan Kaya

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