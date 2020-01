Kulis: HDP'den cezaevindeki siyasilere 'mahpus gazetesi'

HDP Genel Merkezi, cezaevi için “mahpus gazetesi” hazırlamaya başlandı. Partide görevli birkaç kişi her hafta düzenli olarak farklı yayın organlarından, ekonomiden diplomasiye, Ortadoğu’daki gelişmelerden dünyada öne çıkan başlıklara varan haberleri bir araya getirerek geniş bir basın bülteni hazırlıyor. Bültende önemli köşe yazılarına da yer veriliyor. 70-80 sayfayı bulan gazete her hafta avukatlar aracılığıyla cezevindeki siyasetçilere ulaştırılıyor.

Siyasi kulislerde Akşener senaryonları

Meral Akşener’in kuracağı parti, siyaset dünyasının yakın takibinde. Kimlerle görüşüyor, partinin kuruluşunda kimler yer alacak, partinin finansmanı nasıl karşılanacak, Akşener 2019’daki cumhurbaşkanlığı seçimine aday olacak mı? Bütün bu soruların yanı sıra Ankara kulislerinde son yılların siyasi atmosferine paralel olarak bir takım fısıltılar da dolaşıyor.

Gazeteciler Latif Erdoğan ile Cemil Barlas geçen yıl bir televizyon programında eski MHP İstanbul Milletvekili Meral Akşener hakkında Fetullah Gülen cemaatiyle ilişkisi varmış iması yaparak Akşener’in gizli bir kaseti olduğu iddiasını gündeme getirmiş ve “Akşener’e kaset iddiasıyla hakaret ettikleri” gerekçesiyle yargılanmışlardı. İddiaları kesin bir dille yalanlayan ve yargıya taşıyan Akşener o dönemi izlerken bir süre sessiz kalmayı tercih etti. Dava, sanıkların beraatiyle sonuçlansa da bu iddia “çamur at izi kalsın” sözünü bir kez daha doğruladı. Henüz kuruluş aşamasındaki partinin Türk siyasetini nasıl şekillendireceği şimdiden merak konusuyken Akşener’e “bir operasyon düzenleneceği” iddiası Ankara kulislerinde sıkça dile getiriliyor. Bunun kim tarafından ve nasıl gerçekleştirileceğini kimse bilmese de Akşener gibi güçlü bir siyasi figürün böylesine belirsiz bir dönemden hasar almadan nasıl çıkacağı merak konusu.

CHP’li vekilin çetin kehaneti!

Orgeneral Yaşar Güler’in Kara Kuvvetleri Komutanı olmasıyla boşalan Jandarma Genel Komutanlığı görevine Korgeneral Arif Çetin atandı. Bu atama üzerine Çetin’den daha kıdemli olan Jandarma Genel Komutan Vekili Korgeneral Ata Kalkan emekliliğini istedi. Çetin’in, Jandarma Genel Komutanlığı’na atanması Jandarma’ya içeriden atama olarak bir ilk olma özelliği taşıyor. Atama askeri teamüllere çok uygun düşmese de aylar öncesinde bir CHP’li milletvekili tarafından temenni olarak dillendirmişti.

15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında Jandarma Harekât Başkanlığı görevini yürüten Çetin, karargâh binasını darbecilerden kurtaran operasyonu Meclis’te kurulan Darbe Komisyonu’nda anlattı. Darbe girişiminde istihbarat zafiyetine dikkat çeken vekiller Çetin’e “Millî İstihbaratın yerine Jandarma İstihbarat Dairesi ikame edilebilir mi?” diye soruldu. Hep asayişle, operasyonel faaliyetlerle ilgilendiği için bu konuların bilgisi dışında olduğunu söyleyen Çetin, “Üzerinde çalışılması gereken bir konu. Belli bir hazırlık, eğitimle belki!” dedi. Çetin’in bu sözleri üzerine CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, “Paşam, inşallah gelecekle ilgili bunu düşünmeye başlayın. İnşallah Jandarma Genel Komutanımız olursunuz da bunları uygulamaya koyarsınız diye temenni ediyorum” dedi. Çıray’ın temennisi gerçekleşmiş oldu.

HDP’den mahpus gazetesi

Erdoğan'dan Saadet'e randevu yok

Son yıllarda artan kutuplaşmayla birlikte bazı değişiklikler olsa da Ankara siyasetinde parti kongresi sonrası genel başkanlık koltuğuna oturan lideri aramak, tebrik ziyareti yapmak gelenektir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP Genel Başkanı olmasının ardından da kimi siyasi partilerden Erdoğan’a tebrik telefonları gitti, aralarında ziyaret edenler oldu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Kongre sonrası tebrik ziyareti için AK Parti Genel Merkezi’nden randevu talep etti. Randevu talebi, 25 Haziran’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın camide rahatsızlanmasının ardından yinelendi. Ancak geçen 3 ayda Saadet’in randevu talebine yanıt verilmedi. Saadet Partisi kulislerinde, “3 ay sonra randevu verilirse bu randevuya gidilir mi?” diye soruluyor.

