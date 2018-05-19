Kulis: HDP'de 3 dönem kuralı esnetiliyor, mevcut 10 vekil listede yer alacak

24 Haziran'da gidilecek erken seçimler için HDP milletvekili listesini hazırlıyor. Parti Tüzüğünde “üç dönem üst üste milletvekili olunamaz” kuralının 1 Kasım’da olduğu gibi bu dönem de esnetileceği öğrenildi. Buna göre, 1 Kasım’da seçilen milletvekillerinin büyük bir bölümünün yeniden aday gösterilmeyeceği belirtilirken mevcut vekillerden 10 ismin listelerde yer alacağının kesinleştiği belirtildi.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Eş Genel Başkan Pervin Buldan ile birlikte milletvekilleri Alican Önlü, Berdan Öztürk, Hişyar Özsoy, Mahmut Toğrul, Nimetullah Erdoğmuş, Nihat Akdoğan, Hüda Kaya, Ayhan Bilgen ve Mithat Sancar’ın yeniden adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.

Önder, Botan belirsiz

1 Kasım’da Ankara’dan milletvekili olarak seçilen Sırrı Süreyya Önder’in yeniden aday olmak istemediği ancak ikna çabalarının sürdüğü öğrenildi. Partiden edinilen bilgilere göre Önder’e İstanbul birinci bölgeden milletvekilliği adaylığı önerildi. Durumu netleşmeyen bir diğer isim Van Milletvekili Lezgin Botan oldu. Botan’ın aldığı 18 yıllık hapis cezası adaylığı önündeki tek engel olarak gösteriliyor. Milletvekilleri Aycan İrmez ve Leyla Birlik’in durumları da belirsizliğini koruyor.

7 Haziran’daki isimler

HDP’de 7 Haziran’da TBMM’ye giren ancak 1 Kasım seçimlerinde yeniden milletvekili olamayan bazı isimlerin adaylığı da kesinleşti. Bu kapsamda Eş Genel Başkan Sezai Temelli’nin yanı sıra Yurdusev Özsökmenler, Saruhan Oluç, Rıdvan Turan, Ali Kenanoğulları ve Turgut Öker aday gösterilecek. Eski Milletvekili Sırrı Sakık’ın da memleketi Muş’tan aday olacağı bildirildi. HDP’nin Diyarbakır birinci sıra adayının ise DTK Eş Sözcüsü Leyla Güven olacağı ifade edildi.

HDP’de mevcut milletvekilleri Dengir Mir Mehmet Fırat, Celal Doğan ve devamsızlık nedeniyle milletvekilliği sona eren Leyla Zana, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek başvuruda bulunmazken yurt dışında olan Faysal Sarıyıldız ile Tuğba Hezer de aday olamadı. Altan Tan’ın ise Saadet Partisi’nden aday gösterileceği konuşuluyor.

HDP’de Grup Başkanvekilliği yapmış isimlerden Filiz Kerestecioğlu’nun da yeniden adaylık başvurusunda bulunmadığı ifade edildi.

Yeni isimler

26’ncı dönemde vekillerin yıpratıldığı ve “kan değişimine ihtiyaç olduğu” ifade edilen HDP’de, gazeteci Ahmet Şık’ın yanı sıra aktivist Veli Saçılık’ın aday listelerinde yer alabileceği belirtildi. Eski İnsan Hakları Derneği Derneği (İHD) Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Şubesi Başkanı Raci Bilici’nin ve Doktor Selçuk Mızraklı’nın da Diyarbakır’dan aday gösterilmesi bekleniyor.

Halkevlerinin önceki dönem Genel Başkanlığını yapan Oya Ersoy ve SYKP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da listelere bileşenlerden dahil olacak. Sanatçı Ferhat Tunç’un da İstanbul’dan başvuruda bulunduğu ve kesin listeye dahil edileceği bildirildi.

Bileşenlerinden de milletvekili adaylarını belirleyen HDP, bu kapsamda Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcülerine listelerinde yer verdi. HDK Eş Sözcülerinden Onur Hamzaoğlu İzmit’ten, Gülistan Koçyiğit ise İstanbul’dan aday gösterilecek.