Kulis: HDP tabanı Hüda Par'ı istemedi

HDP'nin, beş farklı Kürt partisinin seçimlerde Hüda Par ile ittifak yapma teklifine "partinin buna hazır olmadığı" gerekçesiyle olumsuz yanıt verdiği aktarıldı.

24 Haziran seçimlerine CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi ittifakı ile gitmek isteyen ancak beklediği teklifi alamayan HDP'nin, Batı’da sol, sosyalist, Doğu ve Güneydoğu’da ise Kürt parti ve grupları ile görüşmeler yürüttü. Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre görüşme trafiği sürerken, Kürdistan Sosyalist Partisi, Kürdistan Özgürlük Partisi, Kürdistan Demokrat Partisi-Bakur, Kürdistan Demokrat Partisi-Türkiye ve Azadi Hareketi’nin oluşturduğu Kürt seçim ittifakı hem HDP’ye hem de Hüda Par’a da seçim ittifakı yapma teklifi götürdü. Aktarılan bilgiye göre HDP, teklifi hemen reddetmedi ve parti organlarında konuyu değerlendireceği yanıtını verdi.

Siyasi rakip olan iki partinin ilk kez birbirine bu derece yakınlaşması her iki partinin tabanında tartışmaları da bereberinde getirdi. Edinilen bilgiye göre, Hüda Par ile ittifak olabileceği haberlerinin kamuoyuna yansıması üzerine parti tabanından tepkiler yükseldi. Parti içindeki sol ve sosyalist bileşenler de Hüda Par ile ittifaka olumsuz görüş bildirdi. HDP Eş Başkanı Sezai Temelli’nin Hüda Par ile ittifakın söz konusu olamayacağını açıklamasının ardından Kürt seçim ittifakına “Hüda Par’ın içinde yer alacağı bir ittifaka partinin hazır olmadığı” belirtilerek olumsuz yanıt verildi.

HDP’nin diğer 5 partiyle ittifak görüşmelerini sürdürdüğü, anlaşma sağlanması durumunda partilerin adaylarının HDP listesinden seçime gireceği ifade ediliyor.