Kulis: HDP Parti Meclisi aday gösterme kararı aldı; Demirtaş "Tamam" dedi

Erken seçim tarihinin belli olmasının ardından gözler Cumhurbaşkanlığı adaylarına çevrilirken; bugün Ankara'daki HDP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında, yaklaşık 1.5 yıldır tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın aday gösterilmesi yönünde karar alındığı iddia edildi. Demirtaş'ın da tutuklu bulunduğu cezaevinden verdiği cevapta, ‘aday olma kararının kendisine bırakılması durumunda’ teklifi kabul ettiğini söylediği belirtildi.

Parti Meclisi toplantısında, CHP'nin 'sıfır baraj ittifakı' teklifine destek eğiliminin de ağırlık kazandığı kaydedilirken; Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş'ın adaylığının sürecin parti kurullarında işletilmesinin ardından açıklanacağı, şimdilik resmi olarak duyurulmayacağı belirtildi.

CHP'nin 'sıfır baraj ittifakı' teklifine

sıcak bakılıyor

Gazete Duvar'ın haberine göre, bugün toplanan ve hâlen devam eden HDP Parti Meclisi’nde tutuklu eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş’ın Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi kesinleşti. Demirtaş’ın adaylığı netleşirken parti kurullarında sürecin işletilmesi için henüz açıklanmayacağı öğrenildi. Öte yandan HDP Genel Merkezi’nde yapılan toplantıda CHP’nin “sıfır baraj ittifakı”na da destek kararı çıktı.

BirGün Gazetesi Ankara Bürosu’nun haberine göre ise Demirtaş da adaylık teklifine yanıt verdi. Partisine olumlu geri dönüş yapan Demirtaş’ın, ‘aday olma kararının kendisine bırakılması durumunda’ teklifi kabul ettiği belirtildi. BirGün’ün haberine göre HDP’nin adayın açıklanması için ise en geç tarih 1 Mayıs olarak belirlendi.

Artı Gerçek’e bilgi veren HDP kaynakları da cumhurbaşkanı adaylarının Demirtaş olduğunu ancak resmi açıklamanın hemen yapılmayacağını belirtti. Kaynaklar, HDP’nin resmi açıklamayı ise 3 Mayıs’ta yapmasının beklendiğini ifade etti.

Demirtaş, 2013 yılında İstanbul Kazlıçeşme'deki Newroz kutlamasında yaptığı konuşmada "Terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması 30 Nisan'da İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.