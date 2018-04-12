Kulis: HDP, CHP ile ittifak yapmayı düşünmüyor, ama zıtlaşmamaya dikkat edecek

HDP'de seçim ittifakı ve güvenliği gündemiyle toplanan Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarının ardından partinin seçimlere yönelik ilk aşamada atacağı adımlar netleşti. HDP'nin ilk etapta CHP ile ittifak yapmayı düşünmediğinin konuşulduğun kulislerde, “Birinci turdaki söylemin ikinci turda ortaya çıkabilecek olası bir taktiksel birlikteliğe engel olmaması” için ikinci turda CHP'li ve diğer muhalif seçmen profili ile “zıtlaşmamaya" dikkat edileceği de ifade ediliyor

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in kulis haberi şöyle:

“Newroz ruhuyla” hazırlanılacak 1 Mayıs kutlamalarında toplumsal muhalefetle Mersin'den Batman’a, yurdun pek çok noktasında buluşmayı hedefleyen partide seçim stratejisine ilişkin tartışmalar da başladı. Parti bileşenleri ve yetkili organlarla yapılan toplantıların ardından üç kritik seçim öncesi Eş Genel Başkanlar dahil tüm partililerin “seferber” edildiği bir kampanya için harekete geçilecek.

HDP'liler, STK'lar, demokratik kitle örgütleri ve bazı siyasi partileri ziyaret ederek, seçim planlamasına ilişkin öneri, değerlendirme ve eleştirilerini alacak. “Strateji toplantıları”nın tamamlanmasının ardından yol haritası kesinleşecek.

Saha araştırmaları

HDP, bu süreçte araştırmalar ile “sahadan veri almanın yollarını” araştıracak. Doğrudan anket yaptırmamayı planlayan parti yönetimi, yapılan anketlerdeki verileri okuyarak özellikle yüzde 45’i bulan “partisiz ve kararsız” seçmeni ikna etmenin yollarını arayacak. Bu araştırmalarla ayrıca hem HDP tabanından hem de HDP dışından kesimlerin ittifaka yaklaşımları ve beklentileri anlaşılmaya çalışılacak.

“Ortak payda” arayışı

Masa başı ittifaklara yanaşmama kararı alan partide, iktidarın belirlediği kalıplarda bir ittifakın seçmende kabul görmeyeceği görüşü ağırlık kazandı.

Ülkenin seçim dönemine sıkıştırılacak bir “ittifak”a ihtiyacı olmadığı görüşünün ağırlık kazandığı toplantılarda, toplumsal muhalefet ile “ülkenin nasıl bir demokrasiye ve nasıl bir Anayasa'ya ihtiyacı var?” sorusunun yanıtı aranacak.

Birlikteliği önlememe taktiği

“Birinci turdaki söylemin ikinci turda ortaya çıkabilecek olası bir taktiksel birlikteliğe engel olmaması” için ikinci turda CHP'li ve diğer muhalif seçmen profili ile “zıtlaşmamaya" dikkat edilecek. HDP, sert söylemlerini AKP-MHP İttifakı'na yöneltecek. Ayrıca bu yolla düşük oy alınan yerlerde, CHP gibi partilerle söz düellosuna girilerek AKP’nin avantajlı çıkmasının önü kesilmeye çalışılacak. HDP, bu taktiksel tutumu CHP'nin izlemesini de sağlamaya çalışacak.

Halkla buluşma

HDP’de Eş Genel Başkanlar Sezai Temelli ile Pervin Buldan da Nisan ayı içerisinde çeşitli kentleri ziyaret edecek ve halkla buluşmalar gerçekleştirecek.

Seçim hazırlıklarının ilk adımını oluşturacak ziyaretlerin programı şöyle:

"19 Nisan Perşembe – Mersin, 20 Nisan Cuma – Adana,

21 Nisan Cumartesi – Hatay,

26 Nisan Perşembe – Urfa,

27 Nisan Cuma – Mardin,

28 Nisan Cumartesi – Şırnak,

29 Nisan Pazar – Cizre,

30 Nisan Pazartesi – Siirt,

1 Mayıs Salı – Diyarbakır ve Batman."