Kulis: Haziran sonu yasaklar gece 12’ye uzayacak, pazar günü yasağı kalkacak

Gazeteci Candaş Tolga Işık, kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda Koronavirüs kısıtlamalarına ilişkin edindiği kulis bilgileri paylaştı.

“Konuştuğum kabine üyelerindeki genel eğilim haziran sonu yasakları önce gece 12’ye uzatmak ve pazarı açmak, ardından da ağustos ayında tamamen kaldırmak” diyen Işık, “Kararın son hali Bakanlar Kurulu’daki değerlendirmede netleşecek ama görünen o ki temmuzda da yasaklar -bir şekilde- devam...” diye yazdı.

"Sonbaharda kapalı mekanlara girmek isteyenlere bir takım kriterler belirlemek üzere çalışılıyor"

Öte yandan Işık, "Aşılamada belli bir noktaya geldikten sonra Sağlık Bakanlığı ve Kültür-Turizm Bakanlığı özellikle sonbaharda kapalı mekanlara girmek isteyenlere bir takım kriterler (aşı ya da hastalık geçirmiş olmak gibi...) belirlemek üzere çalışıyor. Detaylara ulaşıp teyid edince yazacağım" ifadelerini kullandı.

Candaş Tolga Işık’ın paylaşımı şöyle: