Kulis: Günlük yeni vaka sayısının 2 bini aşması halinde yasaklar tekrar gündeme gelebilir

Son günlerde vaka sayılarının beklenenden fazla artması tedirginliğe neden oldu. Günlük yeni vaka sayılarının 2 bini aşması durumunda il bazında hafta sonu yasakları, maske takmayana para cezası, park-piknik kısıtlaması gibi yeni önlemlerin gündeme getirilmesi değerlendiriliyor.

Hükûmet, vaka sayılarındaki artış sürdüğü takdirde Bilim Kurulu üyelerinin önerilerini ele alarak, “bölgesel yeni yasakların” hayata geçirilebileceğini değerlendiriyor. Edinilen bilgiye göre yapılan değerlendirme toplantılarında salgındaki vaka gerilemesinin son 8 günde kesintiye uğradığı, yüzde 30’a inmesi gereken gerilemenin, tam tersi artışa yöneldiği ifade ediliyor.

Kısmı yasaklar gelebilir

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre artışın bu hafta içinde 2 binli rakamlara ulaşacağı, bunu aşması durumunda da yeni önlemlerin alınması gerektiği belirtiliyor. Bölgesel olarak hafta sonları sokağa çıkma yasağı getirilmesi, asker uğurlamasında olduğu gibi kalabalıklarla yapılan tüm aktivitelerin yasaklanması, maske takmayanlara ceza verilmesi gibi “kısmi yasaklar”a dönülebileceği kaydediliyor.

Sahillerde hareketlenme