Kulis: Genelkurmay Başkanı, Bakanlar Kurulu'nda Erdoğan ve hükümeti uyardı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar'ın, Cerablus operasyonu konusunda Bakanlar Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve hükümete bir uyarıda bulunduğunu yazdı. Selvi, Genelkurmay Başkanı Akar'ın "PYD, Cerablus operasyonunda da ön alabilir. Biz ABD’yi uyarıyoruz. ABD verdiği sözleri tutuyor. Ama diplomatik olarak Amerika’nın üzerinde baskı uygulansın" diye uyarıda bulunduğunu aktardı.

Abdulkadir Selvi'nin Hürriyet gazetesinin bugünkü (23 Haziran 2016) nüshasında yayımlanan 'Genelkurmay Başkanı'nın uyarısı' başlıklı yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, Suriye'deki gelişmeler ve PKK'ya yönelik operasyonlar üzerinde duruluyor.

Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan haritalar üzerinden kapsamlı bir sunum yapıyor.



ABD’nin, Demokratik Suriye Güçleri ile birlikte DEAŞ’a karşı Menbiç’te gerçekleştirdiği operasyonun üzerinde duruluyor.



Amerikan’ın kara operasyonlarında YPG’yi başarılı bulduğu yönünde değerlendirmeler geliyor.



Türkiye’nin YPG konusundaki tutumu karşısında Amerikalılar, çekirdeğini YPG’nin oluşturduğu, aralarında Arap ve Türkmen birliklerinin yer aldığı yapıyı oluşturdu.



ABD’nin havadan destek verdiği operasyonla DEAŞ, Menbiç’ten atılıyor. Bu yararlı bir iş. Ancak Türkiye’nin kaygısı başka bir noktada toplanıyor.



Genelkurmay Başkanı, Bakanlar Kurulu’ndaki brifingde bu noktaya dikkat çekiyor. “Menbiç’in altından Afrin’e bir PYD koridoru oluşturulmak isteniyor. Böylece Kobani ile Afrin’i Cerablus’un altında birleştiren bir koridor kurulacak.”

Cerablus altından bir Kürt koridoru

DSG’nin sözcüsü PYD’li Talel Sülo, “Kobani’yi ziyaret eden ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel’den federal bölge sözünü aldık” demişti.



ABD’den gelen “Kimseye verilmiş bir federasyon sözümüz yoktur” açıklamasına rağmen, süreç oraya doğru gidiyor. Suriye’nin kuzeyinde bir haritadan söz ediliyor. Türkiye’nin itirazları nedeniyle Azez-Cerablus hattının sınırımızın öte yanında cep gibi bir bölümü boş bırakılıyor. Ama Kobani ile Afrin arası, Cerablus’un altından ama Menbiç üzerinden bir yay çizilmek suretiyle alttan birleştiriliyor.



Genelkurmay Başkanı Akar’ın bu sözlerinin nenedeyse birebir benzerini geçen hafta yaptığım başka bir görüşmede dinlemiştim.



“Türkiye’nin sınırının hemen altında, Cerablus’ta cep şeklinde bir bölge bırakılıp, aşağıda, daha güneyde, Menbiç’i içine alan bir hat oluşturuluyor. Bu hat aşağıdan Kobani ile Afrin’i birbirine bağlayacak. Böylece Cebarlus’un altından bir Kürt koridoru gerçekleşmiş olacak.”



İş bu noktada bitmiyor. Bunun ikinci bir aşaması daha var. Sınırımızın öte yakası olması açısından bizi daha yakından ilgilendiriyor.



Menbiç operasyonu başarıyla tamamlandıktan sonra ABD, Cerablus operasyonuna hazırlanacak.



Türkiye’nin ikinci kaygısı ise Cerablus operasyonuyla ilgili. Menbiç operasyonunda YPG ile işbirliği yapan ABD’nin, Cerablus operasyonunu da PYD ile yapma ihtimali var. Bu ciddi bir ihtimal.

ABD’ye diplomatik baskı uygulansın

Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, Cerablus operasyonu konusunda Bakanlar Kurulu’nda bir uyarıda bulunuyor. Önemli bir uyarı.

“PYD, Cerablus operasyonunda da ön alabilir. Biz ABD’yi uyarıyoruz. ABD verdiği sözleri tutuyor. Ama diplomatik olarak Amerika’nın üzerinde baskı uygulansın.”

Hatırlarsanız, aralık-ocak ayları içinde ‘Büyük Cerablus Operasyonu’nu ABD ile birlikte gerçekleştirecektik. 45 kilometre kadar içeriye kadar girip, Suriye topraklarında ‘güvenli bölge’ oluşturmayı planlıyorduk.

Ta ki 24 Kasım’da Rus uçağının düşürülmesine kadar.

Hatırlarsanız, Rus uçağının düşürülmesinden kısa bir süre önce G-20 zirvesi için Antalya’ya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin, heyetler halindeki görüşmede çok önemli bir uyarıda bulunmuştu.

Suriye haritası üzerinde bilgi veren Türk yetkilinin eli Cerablus’un üzerinde dolaşırken Putin, “Amerikalılar orayı Kürtlere vermeyi planlıyor” demişti.

Bakanlar Kurulu’nda Lice operasyonu üzerinde de duruluyor. Ancak dış politika bağlamından kopmamak için, İsrail’le girilen yeni sürece ilişkin bir notu aktarmak istiyorum.

İsrail'le diplomatik ilişkiler sürdürmeli

İsrail’le anlaşma konusundaki görüşü sorulunca askerden, “İsrail’le diplomatik ilişkiler sürdürülmeli” yanıtı geliyor.



Lice operasyonuna gelince...



1- Lice gücünün yönettiği ve örgütün önemli gelir kaynaklarından olan uyuşturucu yapımında kullanılan hintkenevirini imha etmek. 50 tonluk bir hedeften söz ediliyor.



2- Aralarında bomba uzmanlarının bulunduğu Dorsin gücü ile onların bombalı araçları hazırladıkları mekânları imha etmek.



3- Şehir eylemleri ve siyasetin yönetildiği Şenyayla mevkisindeki üç kampın vurulması.



Önleyici vuruş konsepti sahada...