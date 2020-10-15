Kulis: Finansbank'ta çok sayıda çalışanın görüşmeye çağrılması ücretsiz izin endişesi yarattı

Finansbank’ta çok sayıda çalışana mesaj gönderilerek bölge müdürü ile görüşme gerçekleştirmesi gerektiğinin belirtilmesi, işten çıkarma dalgası korkusu yarattı.

Paramedya sitesinin aktardığı habere göre bankada çok sayıda çalışana, “Merhaba. Yarın, saat ……’de bölge müdürü sizinle görüşmek istiyor” şeklinde bir mesaj geldi. Görüşmeye giden bazı bankacılara tazminat karşılığı istifa etmelerinin önerildiği, aksi takdirde ücretsiz izine çıkarılacaklarının söylendiği ifade edildi.

T24, sözü edilen bankanın Finansbank olduğunu öğrendi. 500 ila 1000 arasında bankacının görüşmeye çağrıldığı iddia edildi.