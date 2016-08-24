Kulis: 'FETÖ'cü şirketlere kayyım kalkıyor, el koyma kararnamesi geliyor

Hükümetin darbe girişiminin planlayıcısı olduğu ileri sürülen Fethullah Gülen'in liderliğini yaptığı Gülen cemaatiyle bağlantılı olduğu belirtilen şirketlere 'direk el koyma' yasası çıkarmayı planladığı belirtildi. Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılacak yeni kanun hükmünde kararnamede (KHK), 'FETÖ' ile ilişkisi belirlenen iş adamlarının şirketlerine el konulacağına ilişkin maddenin yer alacağı iddia edildi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, söz konusu şirketler KHK’da liste halinde yayımlanacak. Liste çalışmalarının bir süredir devam ettiği ve bu kapsamda savcılıklardan görüş istendiği öğrenildi. Savcılıklardan gelecek görüşlere göre listelere son şeklinin verileceği kaydedildi. Bu şirketler arasında Koza İpek ve Kaynak Holding gibi dev şirketlerin de bulunduğu öğrenildi. KHK’nın kısa süre içinde yayımlanması bekleniyor.

Özelleştirilecek

KHK ile halka açık şirketlerin hisselerinin tamamına el konulmasının doğuracağı sorunların önüne geçilecek. Küçük hissedarların zarar görmemesi için yalnızca 'FETÖ' ile bağlantılı patronların sahip olduğu hisselere el konulacak. Şirket yönetimleri devlete geçecek ve kayyum dönemi son bulacak. Bu şirketler devletin ilgili kuruluşlarınca yönetilecek, uygun görülenler özelleştirme yoluyla satılabilecek. 'FETÖ' ile bağlantılı Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) üyesi şirketlere karşı başlatılan soruşturmada 187 işadamı hakkında gözaltı ve mal varlıklarına tedbir kararı verildi. 60 işadamı gözaltına alındı.