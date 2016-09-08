Kulis: 'FETÖ' soruşturması mağdurları için 3 aşamalı plan hazırlanıyor

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan 'FETÖ' soruşturması kapsamında özellikle kamudan atılan ve açığa alınanlardan terör örgütüyle ilişkisi olmayanların mağdur edilmemesiyle ilgili çalışma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'FETÖ' soruşturması kapsamında gerçekleştirilen tutuklamalar ve gözaltılarına ilişkin olarak, "Şu var ki at izi, it izine karışmış vaziyette" sözlerinin ardından Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, 3 aşamalı mağduriyet planı yapıldı. Buna göre, yanlış 'FETÖ' üyesi ihbarı nedeniyle işten atılanlar görevlerine dönebilecek. Sempatizan olanlar işe dönemeyecek. Emeklilik tazminatları ise tartışılıyor. Örgütle ve darbegirişimiyle bağlantılı olanlar için hiçbir çalışma yapılmayacak.

Sinyal Yıldırım'dan geldi

Hukukçularla bu konuda sık sık değerlendirme yapan Başbakan Binali Yıldırım, bunun ilk sinyalini 13 Ağustos’ta Çankaya Köşük’nde medya temsilcileriyle yaptığı toplantıda, “Bu örgütle irtibatı kendi isteğiyle olanlar ile hasbelkader burayla ilişki içinde olmuş olanları ayırmamız gerektiğini düşünüyorum” sözleriyle verdi. Yıldırım geçen hafta da bu konuda mağduriyet yaratılmaması için çalışma başlattıklarını söyledi. Hükümet yetkilileri, yaptıkları değerlendirmede, 'FETÖ’yle mücadele sürecinde kamudan atılan ve açığa alınanlarla ilgili özlük hakları ve bunların kullanımı konusunda bürokratlara talimat verildiğini dile getirdi. Çözüm için 3 aşamalı plan öngörülüyor.

KHK ile düzeltilebilir

Buna göre, 'FETÖ' ile direkt bağı olan ve darbe girişiminde rol üstlenenlerle ilgili hiçbir çalışma yapılmayacak. Örgütle ilişkisi sempatizan düzeyinde olanların kamuya dönmemesi ama tazminat ve emeklilik gibi yasal haklarını almaları tartışılıyor. Tamamen yanlış ihbar nedeniyle işten atılan ve açığa alınanların ise yeni bir kanun hükmünde kararname (KHK) ile listeleri yayınlanacak ve göreve dönmeleri sağlanacak. Hükümet kaynakları, plan için ince eleyip sık dokuduklarını ve zaman alacağını dile getiriyorlar.

Hükümet yetkilileri, bu çalışmanın ilk KHK ile kapatılan ve sonradan isim benzerlikleri ve yanlış değerlendirme yapıldığı ortaya çıkan özel okul ve kurumlarla ilgili düzeltme gibi olacağını ifade ettiler. Bu okulların 'FETÖ' ile bağının olmadığının saptanması üzerine sonradan çıkarılan kararnameyle düzeltme yapıldığını anımsattılar. Aynı yöntemin işten atılanlar için de söz konusu olabileceğini, KHK ile atılan ve açığa alınanlardan suç örgütüyle ilişkisi olmayanların durumunun yine KHK ile düzeltilebileceğini ifade ettiler.

Sendikalar devrede

Meslek örgütleri ve sendikalar ise ihraç edilen ve işten atılanların bir kısmının 'FETÖ' ile hiçbir ilişkisinin olmadığını savunuyor. Bazı sendika ve derneklerin ise mağdur olan üyelerine izlemeleri gereken yolla ilgili bilgilendirme yaptığı öğrenildi.