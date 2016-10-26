Kulis: Ferit Şahenk'in hedefi borcunu ödeyemeyen Türk Telekom

OGER Telekom’un, borçlarını ödemekte zorlanması nedeniyle hisselerini satışa çıkarma ihtimali, yatırımcıların gözünü Türk Telekom’a çevirmesine neden oldu. Kulislerde Doğuş Holding’in sahibi Ferit Şahenk’in de Türk Telekom ile ilgilendiği konuşuluyor.

Cumhuriyet'ten Pelin Ünker'in kulis haberi şöyle:

Türk Telekom’un büyük ortağı Oger Telekom, borçlarıyla uzun süre gündemi meşgul edeceğe benziyor. Oger’in özelleştirmeyle devraldığı hisseleri teminat göstererek borç aldığı iddia edilirken, ödenmeyen yüksek kredi miktarı hem Türkiye’deki bankaları tehdit ediyor hem de şirketin geleceği hakkında soru işaretleri yaratıyor. Hisseler yerli yabancı yatırımcının ilgisini çekerken, bankalar borçlar için Hazine’nin devreye girmesini istiyor. Peki Türk Telekom bu noktaya nasıl geldi?

Petrol fiyatlarındaki düşük seyir Suudi Arabistan ekonomisini vururken, Suudi hükümeti inşaat şirketlerine yaptığı bazı ödemeleri ve teşvikleri durdurdu. Ana faaliyet alanı inşaat olan Saudi Oger de bu nedenle zor duruma düştü.

Şahenk ilgileniyor

Şirketin ağustos ayında iflasa sürüklendiği ortaya çıktı. Saudi Oger, Türk Telekom’un yüzde 55 hissesini elinde bulunduran Oger Telekom’un yüzde 50 ortağı. O tarihten bu yana da Oger Telekom’un satışı konuşuluyor. Hatta Oger Telekom’un Saudi Telekom’a satışı için hükümetle görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. Geçen haftalarda ise Oger’in aldığı borçların eylül taksidini ödeyemediğinin öğrenilmesiyle bu tartışmalar daha da alevlendi.

Şirketin talipleri de bir bir ortaya çıkmaya başladı. Oger Telekom Türkiye’den yatırımcıların da radarında görünüyor. Doğuş Holding’in telekom sektöründe çok büyük bir atak yapmak istediği uzun yıllardır biliniyor. Kulislerde son konuşulana göre ise Oger Telekom’un büyük ortağı Saudi Oger’in ödeme güçlüğü yaşamasının ortaya çıkmasının ardından Ferit Şahenk’in radarına girdi.

Borç üstüne borç

Türk Telekom’da Oger Telekom’un yüzde 55 hissesi bulunuyor. Yüzde 15’i halka açık olan grubun yüzde 30’u ise Hazine Müsteşarlığı’na ait. Kısa bir süre önce CEO ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Türk Telekom’un özelleştirilmesinin ardından CEO olan Paul Doany yeniden geldi.

Lübnanlı Hariri ailesinin şirketi Oger, Kasım 2005’te Türk Telekom’un yüzde 55’ini 6.55 milyar dolara satın aldı. İhalede taksitli ödeme imkanı olmasına rağmen Oger, Mart 2007’de ödediği peşinat ve ilk taksitten sonra geri kalan miktarı bir kerede ödeyeceğini duyurdu. Oger Telekom, Türk Telekom için Hazine’ye 2005 yılında 1.31 milyar dolar, ve 2006’da faiz dahil 1.431 milyar dolar tutarında iki ödeme yapmıştı..

Faiz dahil geriye kalan 4.31 milyar dolar 2007’de peşin olarak ödendi. Bunun için de 4.5 milyar dolar borç alındı. Bu borcun sadece 900 milyon dolarını ödeyen şirket, kalan 3.6 milyar doları ödeyebilmek için 2013’te bir kez daha borçlandı. Bu kez alınan borç 4.75 milyar dolar eş değerinde oldu. Bu borcun 290 milyon dolarlık eylül taksidinin ödenmediği ise geçen haftalarda ortaya çıktı.

Bankalar için risk

Citigroup, JPMorgan Chase, Deutsche Bank’ın yanı sıra Türkiye’nin en büyük bankalarının tümünü içeren 29 bankaya olan borcun ödenememesi bankacılık sektörü için de risk oluşturuyor. Alınan borcun Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na bildirilmesi ise Hazine’nin Oger’in borcuna karşılık teminat verip vermediğiyle ilgili soru işaretleri yaratıyor. Bankalar Hazine’nin devreye girmesini bekliyor.

Oger Telekom’un kullandığı diğer kredilerle birlikte toplam 20-30 milyar dolar borcu olduğu iddia edilirken, Türk Telekom da yüksek düzeyde borçlu. Türk Telekom’un üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına göre 22 milyar TL’ye yakın borcu bulunuyor.