Kulis: Fahrettin Altun Kültür Bakanı olacak, İçişleri Bakanlığı’na eski bakan Abdulkadir Aksu atanacak, Soylu ve Yıldırım Erdoğan’ın yardımcısı olacak

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yardımcısı Fuat Oktay’ın ağır bürokrasi yükü nedeniyle yeterli reform çalışmaları yürütemediği gerekçesiyle iki yeni yardımcı daha atanacağını yazdı. Uğuroğlu, bu konuda kulislere yansıyan iki ismin Binali Yıldırım ve Süleyman Soylu olduğunu ifade etti.

“Hükümet değişikliğinde merak ettiğiniz ilk isim kim biliyorum. Ancak sanmayın ki damat bey tenzili rütbe yapılarak hükûmet dışında kalacak… Damat Berat Beyin yeni görevinin Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı yani cumhurbaşkanı vekili olacağı belirtiliyor” diyerek kulisleri aktaran Uğuroğlu, ayrıca şunları kaydetti:

“Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın görevde kalacağı; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un Kültür ve Turizm Bakanı olacağı; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Hazine ve Maliye Bakanlığına kaydırılacağı vurgulanıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun görevde kalacağı; İçişleri Bakanlığı'na Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı ve İçişleri eski bakanı Abdülkadir Aksu'nun atanacağı; Tarım Bakanlığı'na ise AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin atanacağı kulislere yansıdı…”

Uğuroğlu ayrıca, "Soylu'nun İçişleri Bakanlığından istifa edip ayrılmasını da engelleyen ve o tarihte yapılacak kabine değişikliğini durduran da Bahçeli'dir" dedi.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.