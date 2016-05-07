Kulis: Erdoğan'ın talimatıyla AKP MKYK'da 10 isim değişecek, MİT ve Emniyet'e tırpan geliyor

AKP’nin yeni genel başkanını belirleyeceği 22 Mayıs’taki olağanüstü kongrede tüm kurulların yenilenmesi talimatını, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın verdiği öğrenildi. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre 50 kişilik Merkez Karar ve Yürütme Kurulu’nda (MKYK) 10 civarında değişiklik olacağı konuşuluyor. Cumhurbaşkanlığı’na yakın parti kurmayları “Seçimler A takımından yapılacak. Bu kez denge gözetilmeyecek. Güçlü bir kabine, güçlü genel merkez, güçlü grup yönetimi oluşturulacak” diyor.

AK Parti’nin olağanüstü kongre hazırlıklarını, Teşkilat Başkanlığı ile Genel Sekreterlik birlikte yürütüyor. 12 Eylül 2015’te yapılan, ‘genel başkan değişikliği için imza toplama’ operasyonunun son dakikada durdurulduğu kongrede seçilen 50 kişilik MKYK’nın neredeyse tamamına yakınını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan belirlemişti. Siyasi kulislerde, buna rağmen 22 Mayıs’ta yapılacak kongrede MKYK’nın değişmesine neden ihtiyaç duyulduğu tartışılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı tasarrufu

Parti kurmayları, tüm kurulların yeni genel başkanla birlikte yeniden seçilmesi ve yenilenmesi önerisinin Erdoğan’dan geldiğini belirterek, “O zamanki MKYK, dengeler gözetilerek yapılmıştı. Erdoğan, Davutoğlu’nun kesin itirazını bildiği bazı isimleri hiç önermedi bile. Şimdi, yeni genel başkanın taleplerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı’nın bu süreçte tavırlarını ve çalışmalarını gözlemlediği bazı arkadaşlara ilişkin tasarrufu da olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Üç isim yeniden vitrinde

Alınan bilgiye göre kongrede, hazırlanacak MKYK listesindeki değişikliğin 10 civarında olacağı belirtiliyor. MKYK’daki bu ‘sınırlı’ değişikliğe rağmen Bakanlar Kurulu, genel başkan yardımcılıkları ve grup başkan vekilliklerinde daha fazla değişiklikliğe gidileceği dile getiriliyor. Parti kurmayları, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun son kongrede kendisine karşı imza topladığı için birlikte çalışmak istemediği bilinen Nihat Zeybekci, Nurettin Canikli, Mustafa Şentop gibi isimlerin yeniden vitrinde değerlendirileceğini belirtiyorlar. Son dönemde Saray’a yakın çalışan milletvekillerinin de yönetimde değerlendirileceği ifade ediliyor. Cumhurbaşkanlığı’na yakın parti kurmayları yapılacak görevlendirmeler için “Seçimler A takımından yapılacak. Denge gözetilmeyecek. Güçlü bir kabine, güçlü genel merkez, güçlü grup yönetimi oluşturulacak” değerlendirmesinde bulundu.

Sırada bürokrasi var

Kongrenin ardından yapılacak ikinci operasyonun ise bürokraside olacağı iddia ediliyor. Özellikle, bakanlıkların üst yönetimleri ile MİT, Emniyet gibi kritik kurumlarda da önemli değişiklikler yapılacağı dile getiriliyor. Parti kurmayları, “Bürokraside köklü değişiklik olacak. 7 Haziran’dan sonra ‘iktidar değişiyor’ diye farklı tavır içine giren bürokratların değiştirilmesi konusunda Davutoğlu gereğini yapmamıştı, onlarla ilgili operasyon tamamlanacak” dedi.