Kulis: Erdoğan'ın MHP ile 'ittifak' açıklamasından sonra teknik çalışmalar başladı

MHP lideri Delet Bahçeli'nin seçim barajının aşağı çekilmesi, ardından da "ittifak açıklaması" olarak yorumlanan 2019 seçimlerinde AKP ile "yan yana yürüyecekleri" açıklamasına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "İttifak düşünülebilir" sözü gündem oluşturdu. AKP, "Yasa uygun, ittifaka gidilebilir" derken kulislerde barajı düşürülmesine sıcak bakılmadığı aktarıldı. MHP Lideri Bahçeli’nin çıkışı ve Erdoğan’ın işaretiyle ittifak için teknik çalışmaların başladığı ifade edildi.

Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberi şöyle:

Uyum yasaları üzerinde çalışmalarını sürdüren AKP'nin mevcut yasalardaki düzenlemeler ile seçim ittifakına gidilebileceğini, yasal anlamda bir engel olmadığı tezini savunuyor. Mevcut yasaya göre, bir siyasi partinin mensupları seçimde başka bir siyasi partinin listesinden aday gösterilebiliyor. Bu isimler, seçim sonrasında istifa ederek kendi partilerine dönebiliyor.

MHP ise her partinin kendi kimliğini koruyarak, kendi listesi ile ittifak yapabileceği bir formülü tercih ediyor. Bunun için öncelikli olarak Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu gibi birincil mevzuatta değişiklik yapılmasını istiyor. AKP, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişin ilk sınavı olan 2019’da seçim barajında ise değişiklik yapmaya sıcak bakmıyor.

MHP, yüzde 10’luk ülke barajının ağır olduğunu, yüzde 7 ya da 5 gibi seçeneklerin değerlendirilmesini istiyor. AKP’de uyum yasaları konusunda bir çalışma yapılıyor ancak içinde seçim ittifakı yer almıyor. Ancak MHP Lideri Bahçeli’nin bu yöndeki çıkışı, Erdoğan’ın yeşil ışık yakmasının ardından seçim ittifakı ile ilgili teknik çalışma başlatıldı. Erdoğan ile Bahçeli’nin seçim ittifakı ile uyum yasaları konusunda randevulaşması bekleniyor.

Son ittifak 2007'de

2007 genel seçimlerinde, 13 DSP’li CHP listelerinden seçime girdi. DSP seçime katılmadı. Seçilen isimler, seçimin ardından CHP’den istifa ederek partilerine döndü. AK Parti ve MHP’nin öncüleri olan Refah Partisi ile MÇP, 1991 seçimlerinde IDP ile seçim ittifakına girmişti.