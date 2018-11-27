Kulis: Erdoğan‘ın açıkladığı liste heyecan yaratmadı; Gökçek varken neden Özhaseki?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, grup toplantısında Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 20 il için açıkladığı adaylar kulislerde heyecan yaratmadı. Kulislerde açıklanan illerde ‘süper aday’ bulunmadığı yorumları yapılırken Ankara, Trabzon, Ordu adayları yoğun şekilde eleştirildi.

‘FETÖ’ ile iltisaklı olduğu iddiası dile getirilen eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin Ankara adayı olması kulislerde, “şimdiden kaybettik” yorumlarına neden oldu. Ankara’da mevcut belediye başkanı Mustafa Tuna’nın aday gösterilmemesi de tepki çeken bir diğer konu oldu. Kulislerde, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in Özhaseki’ye desteği de anlatılırken, “ O zaman Gökçek gösterilseydi” yorumları yapıldı. CHP’nin bundan sonraki süreçte Özhaseki’yi yakın takipte tutacağı da gelen bilgiler arasında.

Central Park fotoğrafı başını ağrıtmıştı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, geçtiğimiz yıl hakkında çıkan Pensilvanya ziyareti iddialarına ilişkin haberler üzerine yaptığı açıklamada, “Belediye Meclis kararıyla Kuzey Karolina’yla ‘kardeş şehir’ protokolü imzalamıştık. Bizi davet ettiler. Bu davetlere giderken Ticaret Odası, Sanayi Odası, Genç Sanayici ve İş Adamları Derneği’ne (GESİAD) yazıyor, gelmek isteyenler de heyette yer alıyordu. 2012 yılında da Carolina’ya gittik. Fotoğrafı New York Central Park’ta çektirmiştik. Sanki ben Pensilvanya’ya hocaya gitmişim gibi sunuyorlar. Bu durum beni derinden yaralıyor” demişti.

60 aday arasında 5 eski bakan

AKP’nin açıkladığı 60 aday arasında 5 eski bakan bulunuyor:

Eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü- Düzce,

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler-Ordu,

Eski Bayındırlık Bakanı Mustafa Demir- Samsun,

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci – İzmir,

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki- Ankara'dan belediye başkan adayı gösterildi.

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin de bu kategoriye konulduğunda aday gösterilen eski bakan sayısı 6 oluyor.

MHP’nin umutları azaldı mı?

Erdoğan’ın liste açıklaması MHP kanadında yeni sorulara neden oldu. Kulislerde, MHP’nin 6 il beklentisinin aşağıya düştüğü yorumları dikkat çekerken Osmaniye, Iğdır, Kars ve Manisa merek konusu oldu. Iğdır ve Manisa’da, AKP ve MHP’nin ayrı aday çıkarmalarının Iğdır’da HDP’ye, Manisa’da CHP ya da İYİ Partiye yarayacağına dikkat çekiliyor.