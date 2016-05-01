Kulis: Erdoğan'a sunulan başkanlık anketinde destek az çıkınca yeni anayasa takvimi değişti

Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa sunulan kamuoyu araştırmalarında başkanlığa desteğin az olması üzerine iktidarda yeni anayasa planlarının 2017'ye çevirildiği öne sürüldü. Hürriyet'ten Nyray Babacan'ın Ankara kulislerinde dayandırdığı iddiasına göre AKP, yeni plan kapsamında 8 ay boyunca halka başkanlığı anlatacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2016 yılını başkanlık kampanyasına dönüştürmesi bekleniyordu. Buna paralel olarak AKP’nin TBMM yasama yılı bitene dek bir yeni anayasa taslağını tamamlaması hedefleniyordu.

Hürriyet'te yer alan kulis haber şöyle:

AKP’ye yakın sivil toplum kuruluşlarının 28 Ocak 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla Ankara’da ATO Kongre Merkezi’nde düzenledikleri toplantı ile bu kampanyanın başlama vuruşu da yapılmış oldu.



AKP’de, Başbakanlık’ta ve Beştepe’de üç ayrı heyet kurularak anayasa çalışmalarına da başlandı. Hatta yeni anayasa taslağının “Başlangıç”, “Temel Haklar” gibi bölümlerinin yazılması için komisyonlar da oluşturuldu.



Bu çalışmalar sürerken, başkanlık kampanyasının da son sürat gitmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en az 31 il dolaşarak halka doğrudan başkanlık sistemini anlatması planlanıyordu.

"Başkanlık için ancak

2017’de düğmeye basabilecek"

Ancak ilginç bir gelişme yaşandı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurulu’ndaki konuşmasından sonra 20 Nisan’da Brüksel’den dönerken yeni anayasanın ‘demlene demlene’ yapılması ihtiyacından söz etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yaklaşıma itiraz edeceği, Davutoğlu ile bu konuda ayrı düşeceği yorumları yapılsa da Cumhurbaşkanlığı ekibinin de ‘çalışmaların olgunlaşması’ arayışında olduğu ortaya çıktı. Hal böyle olunca da Erdoğan’ın yeni anayasa ve başkanlık meselesi için düğmeye ancak 2017’de basabileceğine dair birtakvim şekillendi.



Siyaseti takip eden ekibimizden bu değişimin nedenlerini araştırmasını istedik.



Parlamento Büro Şefimiz Nuray Babacan, bir kaynağından önemli bir ipucu öğrendi. Buna göre, strateji değişikliğinin ardında kamuoyu araştırmaları yatıyor. Çünkü, son yapılan araştırmanın iki ilginç sonucu başkanlık isteyenler açısından çok cesaretlendirici çıkmamış.



Buna göre, araştırmaya katılanlara, “Türkiye’nin yeni bir anayasa ihtiyacı var mı?” sorusu yöneltildiğinde katılımcıların yüzde 60’ı “Evet ihtiyaç var” dese de “Başkanlık sistemine ihtiyaç var mı?” sorusuna “Evet” diyenlerin oranı yüzde 38’de kalmış. Kararsızlar dağıtıldığında bu oranın yüzde 44’e çıkabileceği söylense de bugün bir referandum olsa başkanlık içeren bir anayasanın kabul görmesi ihtimali sıkıntılı görünmüş.

"AKP 8 ay boyunca başkanlığı anlatacak"

Anayasa çalışmalarına katılan bir yetkiliye göre, terörle mücadelenin halkın önceliği haline geldiği bir dönemde güvenlik güçleri terörle mücadele ederken, her gün şehithaberleri gelirken, sokaktaki vatandaş başkanlık gibi bir tartışmaya sıcak bakmıyor, bunu çok öncelikli bir konu olarak görmüyor. Öyle görünüyor ki gelecek 8 ay boyunca AK Parti, halka başkanlık sistemini anlatıp bu başlıktaki kaygıları gidermeye dönük özel bir yol haritası izleyecek.