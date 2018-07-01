Kulis: Erdoğan seçim sonuçlarından memnun değil; erken seçim gündemde

AKP’nin önceki gün yapılan MKYK toplantısında, Seçim İşleri Başkanlığı ve Seçim Koordinasyon Merkezi, seçimlerde partinin aldığı oy oranlarına ilişkin rakamsal döküm sundu. Oy kaybedilen ve oyların arttırıldığı illere ilişkin değerlendirme yapıldı. Kulislere göre 24 Haziran seçimlerinden tekrardan cumhurbaşkanlığına seçilen Tayyip Erdoğan, AKP'nin kaybettiği oy oranındna rahatsız olduğu konuşuluyor. Erdoğan'ın, MKYK toplantısında, "Seçimlerde verilen mesajı iyi değerlendirip yolumuza devam edeceğiz. Seçim atmosferinden çıktık diye durmayacağız, hazır seçim atmosferi varken yerel seçimlere hazırlanacağız” dediğini belirtildi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın kulis haberine göre MKYK toplantısında 24 Haziraz seçimelrine yöelik yapılan sunumlar arasında Erdoğan'ın şunları söylediği ifade edildi:

“Seçimlerde verilen mesajı iyi değerlendirip yolumuza devam edeceğiz. Seçim atmosferinden çıktık diye durmayacağız, tam tersine hazır seçim atmosferi varken, yerel seçimlere hazırlanacağız. Bu aşamada, yerel seçimlerde halkın tercih edeceği, vatandaşın sevdiği adayları bulmaya çalışacağız. Hızla yerel seçimlere odaklanacağız. 24 Haziran seçimlerinde sandıktan çıkan mesajın gereğini yapıp yerel seçimlere gideceğiz. Kongreyi de o yüzden erkene alıyoruz zaten. Kongrede kadrolarımızı belirleyip seçim çalışmalarına başlayacağız.”

Erdoğan’ın bu sözleri, 2019 mart ayında yapılacak yerel seçimlerin erkene alınmasına ilişkin iddiaları gündeme getirdiği, ancak konunun MKYK’da henüz gündeme gelmediği belirtildi. Bazı siyasiler, yerel seçimlerin Ekim - Kasım 2018’e kaydırılıp, 4-5 ay sonra yapılacağını iddia ederken, bunun için muhalefetin de desteğiyle anayasa değişikliğinin gerektiği ifade ediliyor.

Öte yandan parti kurmaylarının, ağustosta yapılacak büyük kongrenin ardından 2-3 ay gibi sıkışık bir sürede yerel seçimlere hazırlanmanın zor olduğunu dile getirdiği aktarılırken, 24 Haziran’da yapılan seçimlere yönelik hataların da zaman darlığından kaynaklandığını öne sürdükleri belirtildi. Ancak kulislere göre siyasiler, genel seçimler için de tam tersi açıklamalar yapıldığını, buna rağmen seçimin erkene alındığını anımsatıyor. Siyasiler, kararı ekonomideki gidişatın belirleyeceğini dile getiriyor.