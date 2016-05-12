Kulis: Erdoğan partili cumhurbaşkanı sistemini getirecek, Başbakanlık, TSK ve MİT'i kendine bağlayacak

Sözcü gazetesi, yeni anayasa ve başkanlık sistemi tartışmalarıyla ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, partili cumhurbaşkanlığı sistemini getireceğini, Başbakanlık, TSK ve MİT'i kendine bağlayacağını öne sürdü. "Erdoğan tüm yetkileri toplayacak" başlığıyla yayımlanan haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1.5 yıllık Ahmet Davutoğlu tecrübesinden sonra ‘sistemi dönüştürme’ kararı aldı. AKP’nin yeni Anayasa paketini erteleten Erdoğan, mini paketle hem partiye hem de devletin tüm kurumlarına ‘başkanlık’ etmek istiyor. Seçime 4 yıla indirmekten dolayı ‘pişmanlık’ duyan Erdoğan, sürenin yeniden 5 yıla çıkarılması talimatını da verdi" ifadeleri kullanıldı.

Veli Toprak'ın imzasıyla yayımlanan (12 Mayıs 2016) haber şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1.5 yıllık Ahmet Davutoğlu tecrübesinden sonra ‘sistemi dönüştürme’ kararı aldı. AKP’nin yeni Anayasa paketini erteleten Erdoğan, mini paketle hem partiye hem de devletin tüm kurumlarına ‘başkanlık’ etmek istiyor. Seçime 4 yıla indirmekten dolayı ‘pişmanlık’ duyan Erdoğan, sürenin yeniden 5 yıla çıkarılması talimatını da verdi.

AKP, yeni Anayasa paketinde plan değişikliğine gitti. 5 kişilik Anayasa yazım grubunun hazırladığı paket ertelendi. Bunun yerine 4-5 maddelik mini pakete start verildi. AKP'nin mini paketi 22 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongreden sonra gündeme getirilecek. Yeni hükümetin kurulmasından sonra da Haziran ayı içinde teklif, TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

Partili Cumhurbaşkanı

‘Başkanlık' modelinde kısa vadede geçemeyecek olan Erdoğan ‘Partili Cumhurbaşkanı'nın hayata geçirilmesini” istiyor. Bu doğrultuda, Anayasa'da yer alan “Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve TBMM üyeliği sona erer” maddesindeki ‘partisi ile ilişiği kesilir' ibaresi çıkarılacak. Böylece Erdoğan “AKP'li Cumhurbaşkanı” olarak görevine devam edecek.

TSK-MİT bağlanacak

Başbakanın yetkilerinin fazla olmasından şikayet eden Erdoğan, Başkomutan olmasına rağmen TSK'nın doğrudan Başbakana bağlı olmasını da eleştiriyordu. Bu nedenle yapılacak değişiklikle Genelkurmay Başkanlığı doğrudan Cumhurbaşkanına bağlanacak. Yine Başbakan bağlı olan MİT de Cumhurbaşkanına bağlı hale getirilecek.

Seçim süresi 5 yıl

2011 seçimlerinden önce milletvekili genel seçimini 5 yıldan 4 indiren AKP, yeniden eskiye dönmek istiyor. Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi bir partiye söz vermiştik. Yaptığımız tek hataydı” diyerek seçimlerin 4 yılda bir yapılmasına karşı çıkmıştı. Yeni paketle, genel seçim süresi yeniden 5 yıla çıkarılacak.

Referanduma götürecek sayı

Anayasa değişikliğinin TBMM'de referandumsuz kabul edilmesi için 367 oy gerekiyor. Referandumlu seçenek ise 330 oyu gerektiriyor. AKP'nin halen 316 milletvekili var. MHP tam destek verse de bu sayı 356 oluyor. Ancak ‘partili Cumhurbaşkanı' maddesi nedeniyle hem MHP hem de AKP içinden bu maddeye 330 desteğinin çıkmasına zor gözüyle bakılıyor. AKP'nin tüm hesabı, mini paketi 330'un üzerinde oyla referanduma götürmek. Bu hesap tutmazsa mevcut sistemle 2019'a kadar devam edilecek.