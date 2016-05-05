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Politika

Kulis: Erdoğan milletvekillerine "Bu iş zaten yürümeyecekti, şimdi olması daha iyi oldu" dedi

"Erdoğan, TSK ve MİT gibi kurumların Başbakanlığa bağlı olmasından rahatsızlığını dile getirdi"

05 Mayıs 2016 21:10

Hülya Karabağlı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kahvaltıda bir araya geldiği TBMM’nin insan hakları, çevre ve bayındırlık komisyonu üyeleriyle Başbakan Ahmet Davutoğlu, başkanlık ve dokunulmazlıklar konusunda sohbet etti ve dokunulmazlık konusunda bazı milletvekillerinin kaygılarını dinledi. Erdoğan, AKP’nin olağanüstü kongreye gitmesine ilişkin olarak “Bu iş zaten yürümeyecekti, şimdi olması daha iyi oldu" dediği öğrenildi.

Kongre önerisinin Davutoğlu tarafından geldiğini söyleyen Erdoğan, konuşması sırasında kongreye ilişkin tarihin belirlenmesi üzerine ‘Hayırlı olsun” dedi. Başbakanın aday olmayacağını söylediğini de vurgulayan Erdoğan, “Başbakanın kendi kararı, aday olmayacağını kendisi söyledi” dedi. Erdoğan, Türkiye’de  sistem sorununa dikkat çekerken Anayasa’nın Cumhurbaşkanına Başkomutanlık yetkisi vermesine rağmen silahlı kuvvetler, MİT gibi  bazı kurumların Başbakanlığa bağlı olduğuna dikkat çekerek sistem sorununu vurguladığı belirtildi Erdoğan, üç komisyon üyesi milletvekili gurubuna   dokunulmazlıkların kaldırılması mesajını verdi ve “ Şu dokunulmazlıkları çıkarmalısınız. Yoksa tarihi vebal altında kalırsınız" dediği öğrenildi.  Dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda bazı milletvekilleri kaygılarını dile getirdi. PKK ile müzakere edilmeyeceğini söyleyen Erdoğan, terörle mücadeleye devam edileceğini kaydetti.

Alınan bilgiye göre, Başkanlık ve yeni Anayasa taslağının kongreden sonra TBMM’ye sunulacağı belirtilirken Cumhurbaşkanının halka iyi anlatılması gerektiğine dikkat çektiği belirtiliyor.

 

Davutoğlu ekrana kilitledi

 

TBMM Genel Kurulu’nun 14.00’de açılan oturumu başladığı sıralarda Başbakan Davutoğlu’nun   canlı basın toplantısı herkesi ekrana kilitledi.  Genel kurul salonundan çıkan AKP’liler kuliste bulunan  iki televizyondan açıklamaları izledi.

AKP Grubunu önemli bölümünün gelişmeleri olumlu karşılarken, “ Bu böyle gitmezdi” yorumları dikkat çekti. Erdoğan’la uyumlu başbakan  değerlendirmeleri yapılıyor.

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