Kulis: "Erdoğan kazanır, AKP kaybederse" diye hazırlık yapılıyor

Kulislere göre AKP'de uyum KHK’sine tüm bakanlıkların yasalarının kaldırılmasına ilişkin bir madde konulması tartışılıyor. AKP’nin bu düşüncesinde, Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanıp, Meclis’te çoğunluğu sağlayamama olasılığına karşı ‘saray kararnameleri’ni güvence altına alma kaygısının yattığı belirtiliyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre Meclis’ten çıkarılacak yetki yasasıyla KHK’ler yoluyla uyum yasalarını düzenlemeyi planlayan AKP’de, seçim sonrasında bakanlıkların kuruluşuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin çıkarılmasında boşluk doğmaması ve yetki tartışması yaşanmaması için uyum KHK’sine tüm bakanlıkların yasalarının kaldırılmasına ilişkin bir madde konulması tartışılıyor. AKP’nin bu düşüncesinde, Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanıp, Meclis’te çoğunluğu sağlayamama olasılığına karşı kararnameleri güvence altına alma kaygısının yattığı belirtiliyor.

AKP hükümetinin, uyum yasalarıyla ilgili yetki yasası çıkararak TBMM’yi tatil etmek istediği belirtildi. Yetki yasa tasarısının bu hafta TBMM Başkanlığı’na sunulabileceği kaydediliyor. Kulislere göre AKP, seçime kadar yeni sisteme uyum için yasalarda 800’den fazla yerde geçen ‘başbakan ve başbakanlık’ ifadeleri çıkarılması, bunların yerine Cumhurbaşkanı ifadesinin getirilmesi için yetki KHK’si çıkarma yoluna gidecek.

AKP’nin bu düşüncesinde, 24 Haziran sonrasında Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesine karşın AKP’nin Meclis’te çoğunluğu yakalayamaması durumunda bakanlıklarla ilgili kararnamelerin çıkarılmasında yaşanabilecek olası sıkıntıların önüne geçme amacının yattığı kaydediliyor.