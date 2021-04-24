Kulis: Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında tam kapanma önlemlerinin 17 Mayıs'a dek süreceğini ilan edecek

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, bugün kaleme aldığı yazısında edindiği kulis bilgilere yer verdi. Bakanlıkların ve Bilim Kurulu'nun yaptığı hazırlığa göre, 2020 Nisan ayında alınan önlemlerin benzerlerinin uygulanacağını ifade eden Zeyrek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine toplantısı sonrasında tam kapanma önlemlerinin 17 Mayıs'a dek süreceğini ilan edeceğini ifade etti.

Zeyrek, “Bu hafta kabine toplantısı beklenmiyordu. Ancak, Ramazan Ayı'ın ilk iki haftasında alınan önlemler beklenen sonucu vermeyince durum değişti. Pazartesi günü kabine toplanacak ve alınacak önlemleri belirleyecek” dediği yazısında şunları kaydetti:

“Bakanlıkların ve Bilim Kurulu'nun yaptığı hazırlığa göre, 2020 Nisan ayında alınan önlemlerin benzerleri uygulanacak. Bir anlamda tam kapanma yaşanacak, temel tedarikçiler dışında her yer kapanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında tam kapanma önlemlerinin 17 Mayıs'a dek süreceğini ilan edecek. Bu tarih 19 Mayıs ile birleştirilebilir ve 20 Mayıs'a dek tam kapanma yaşayabiliriz. Tam kapanma kabine toplantısı sonrasındaki (gelecek hafta) çarşamba ya da en geç cuma günü başlayabilir. Her hâlükârda en az 17, en çok 21 gün kapanma olabilir. Eğer bu sürede de vaka sayısı düşürülemezse, süre yedi gün daha uzatılabilir.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.