Kulis: Erdoğan, İstanbul'un ilçeleri için özel olarak çalışıyor; 'Oraları bana bırakın' dedi

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçime ilişkin olarak kulis bilgiler aktardı. Buna göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İstanbul'un ilçeleri ile özel olarak ilgileniyor. İddiaya göre "İlçeleri bana bırakın" bile dedi.

Acet kulis bilgiler aktardığı "Erdoğan Bahçeli’ye neyi teklif edecek?" başlıklı (21 Kasım 2018) yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

İstanbul deyince az duralım.

39 ilçesinin önemli bir kısmı büyükşehir nüfusuna sahip olan bu megakentte ilçelerden çıkacak adayların İstanbul genelini etkileme potansiyeli yüksek.

O yüzden, 39 ilçenin her birinin 30 büyükşehir gibi muamele görmesi kaçınılmaz hale geliyor.

Parti yönetiminin yaptığı toplantılardan birinde anket yapılması düşünülen yerler konuşulurken İstanbul’un ilçelerine sıra geldiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul’un ilçelerini bana bırakın” diyor.

Bu cümle, her birinin durumunu yakından tanıyan Erdoğan’ın bu ilçelerle özel olarak çalışmakta olduğuna işaret ediyor.

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