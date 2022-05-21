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Kulis: Erdoğan'ın “SADAT'la alakam yok” çıkışının altında yatan neden ne?

Korkusuz yazarı Takan, "Acaba, Erdoğan’a, ‘Hamas’ı desteklemekten vazgeç. Artık Müslüman Kardeşler’den kesin olarak vazgeç’ uyarısı yapılmış olabilir mi?" diye sordu

21 Mayıs 2022 09:52

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun SADAT baskının ardından, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Uzaktan yakından alakam yok” demesinin altında yatan nedeni irdeledi.

SADAT’ın Müslüman Kardeşler örgütünün Türkiye’deki aparatlarından birisi olduğunu, ABD ve İsrail’in de Erdoğan’a “Müslüman Kardeşler’den vazgeç” baskısı yaptığını ifade ede Takan, şu soruyu gündeme getirdi:

“Acaba, Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’a yaptığı son seyahatlerde, kendisine, ‘Hamas’ı desteklemekten vazgeç. Artık Müslüman Kardeşler’den kesin olarak vazgeç’ uyarısı yapılmış olabilir mi? Erdoğan’da bu yüzden ‘uzaktan yakından alakam yok’ demiş olabilir mi?”

Takan, “Bu sorulara dudak bükenler, Mavi Marmara olayındaki gidiş gelişleri hatırlasın!.. Erdoğan, yıllar sonra o acılı insanlara ‘giderken bana mı sordunuz’ dememiş miydi?” ifadelerini kullandı.

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TIKLAYIN - Erdoğan: SADAT’ın yöneticileriyle yakından, uzaktan hiçbir alakam yok

 

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