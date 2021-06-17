Kulis: "Erdoğan'ın NATO Zirvesi sonrası yaptığı açıklamalar, Cumhur İttifakı'nda tartışma yarattı"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı NATO Zirvesi’nin ardından yaptığı açıklamalar ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısındaki NATO çıkışı, Cumhur İttifakı içinde tartışılmaya başlandı.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre; kulislerde, “Biden’ın tutumu ve Erdoğan’ın yaptığı açıklamalarla ABD ile Türkiye arasında gerilime neden olan “S-400 ve F-35 sorununun tam manasıyla çözülmediği anlaşılıyor” yorumu yapılıyor. Tam bu görüşmelerin ve Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Bahçeli’nin, grup toplantısında NATO'yla ilgili yaptığı açıklamalar, “Erdoğan’a yönelik ince bir sitem olduğunun” altı çiziliyor.

Bahçeli’nin, Erdoğan’dan beklentisinin de her zaman dile getirdiği “Türkiye beşten büyüktür” şiarını yerine getirmesini istediği ve gerekirse “rest çekip, Türkiye’nin NATO’dan ayrılma sürecini de değerlendirmesini istediği” vurgulanıyor.

Bahçeli’nin Erdoğan’a “15 Temmuz darbe girişimi sürecini, sürecin önünü ve sonrasında Türkiye’nin diplomasi anlamında küresel güçler tarafından nasıl sıkıştırılmaya çalışıldığını, bu durumun ülke ekonomisine de etkilerini unutma. Türkiye bugün bir adım atacaksa, bu süreci önüne koyup ona göre atmalı" uyarısında bulunmak istediği belirtiliyor.

Bahçeli’nin NATO’ya ilişkin sözleriyle birlikte perde arkasında vermek istediği mesajların önümüzdeki günlerde iki lider tarafından yeniden masaya yatırılabileceğine de dikkat çekiliyor.

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