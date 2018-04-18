Kulis: Erdoğan, "Bahçeli'nin erken seçim teklifini duyunca üzüldüm" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından 26 Ağustos 2018'de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminin beraber yapılması çağrısını duyduğunda 'üzüldüğünü' söylediği ifade edildi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Erdoğan, grup toplantısından sonra, partinin kurmaylarıyla yaptığı kısa değerlendirmede, Bahçeli’nin sözlerini yeni duyduğunu ve bunun kendisiyle paylaşılmamasına üzüldüğünü dile getirdi.

Haziran veya Eylül

AK Parti içerisinde erken seçimin bundan sonra kaçınılmaz olduğu, 24 Haziran veya 16 Eylül’de yapılmasının daha doğru olacağı konuşuldu.

"Yok yapmıyoruz deme şansımız kalmadı"

Bir AK Parti kurmayı, “Bundan sonra erken seçimi kimin istediğinin önemi kalmayacak. Bu tüpten çıkan macun gibi; artık geri koyamazsınız. Bu konu gündeme gelip kamuoyuyla paylaşıldıktan sonra, ‘yok biz yapmıyoruz’ deme şansımız kalmadı. 2019 yılının sonuna kadar bu olasılık askıda dururken, ülkeyi yönetemezsiniz. Tarih revize edilir ama erken seçim yapılır” dedi.

Bazı parti kurmayları, “Bahçeli’nin böyle bir hazırlık içinde olduğunu ve bunu her an yapabileceğini, parti yönetimine iki ay öncesinden söylemiştik” dedi.

Erdoğan ve Bahçeli, bugün saat 13.30'da bir görüşme gerçekleştirecekler. Erken seçim kararı için önemi olan bu görüşmeden çıkacak karar bekleniyor.