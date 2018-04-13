Kulis: Erdoğan, AKP'li yöneticileri ‘Erken seçim tartışmalarına girmeyin, adını bile anmayın' diye uyardı

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AKP'li yöneticileri, "Erken seçim tartışmalarına girmeyin, adını bile anmayın" diyerek uyardığını yazdı. Zeyrek, "AK Partililerin son bir haftadır konuyu gündemden düşürmesi bu uyarının sonucu olsa gerek" dedi.

Siyasetin gündeminde yalnzıca seçim olduğunu, seçim gündeminin odağında ise ittifakların ve cumhurbaşkanlığı sçeiminin olduğunu söyleyen Zeyrek, erken seçim söylemlerinin kesilmesinin bir diğer sebebi olarak da yapılan kamuoyu araştırmalarının etkili olduğunu kaydetti. "Zira, arazide veri toplayan konunun uzmanı herkes şu tespiti yapıyor" diyen Zeyrek şöyle dedi:

“AK Parti-MHP ittifakının alacağı oy, AK Parti ve MHP’nin ayrı ayrı alacağı oyların toplamından daha düşük çıkıyor.”