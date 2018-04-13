T24 LogoT24 Logo
Medya

Kulis: Erdoğan, AKP'li yöneticileri ‘Erken seçim tartışmalarına girmeyin, adını bile anmayın' diye uyardı

"AKP-MHP ittifakının oyu, ikilinin ayrı ayrı alacağı oyların toplamından daha düşük"

13 Nisan 2018 15:38

 

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AKP'li yöneticileri, "Erken seçim tartışmalarına girmeyin, adını bile anmayın" diyerek uyardığını yazdı. Zeyrek, "AK Partililerin son bir haftadır konuyu gündemden düşürmesi bu uyarının sonucu olsa gerek" dedi.

Siyasetin gündeminde yalnzıca seçim olduğunu, seçim gündeminin odağında ise ittifakların ve cumhurbaşkanlığı sçeiminin olduğunu söyleyen Zeyrek, erken seçim söylemlerinin kesilmesinin bir diğer sebebi olarak da yapılan kamuoyu araştırmalarının etkili olduğunu kaydetti. "Zira, arazide veri toplayan konunun uzmanı herkes şu tespiti yapıyor" diyen Zeyrek şöyle dedi:

“AK Parti-MHP ittifakının alacağı oy, AK Parti ve MHP’nin ayrı ayrı alacağı oyların toplamından daha düşük çıkıyor.”

ETİKETLER

erdoğanakpseçim2019cumhurbaşkanlığıdeniz zeyrekadını bile anmayınuyarıkulis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24