Kulis: Erdoğan, AKP MYK’de laiklikle ilgili değerlendirmelere sessiz kaldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, Yargıtay’ın yeni hizmet binası açılışını dua ile gerçekleştirmesinin ardından başlayan tartışmalar, iktidara yakınlığıyla bilinen yazarların “laikliğe” ilişkin söylemleriyle devam etti. Söz konusu tartışma, AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında da gündeme geldi. Ancak toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuyla ilgili değerlendirme yapmadı, bu durum AKP’li üyelerce de “dikkat çekici” olarak değerlendirildi.

Cumhuriyet’ten Selda Günaysu’nun aktardığı kulis haberinde, AKP’ye göre bu durumun üç önemli nedeni bulunuyor. Bunlar, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Saadet Partisi (SP) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile kurduğu yakın ilişki ve SP ile bundan sonra atılacak adımların zarar görmemesi, MHP’nin laiklik konusundaki tavrının netliği ve bu tartışmalarla birlikte partinin hazırladığı yeni anayasa çalışmalarının zarar görmemesi” olarak nitelendiriliyor.

AKP MYK toplantısı sırasında basın açıklaması yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, laiklik tartışmalarıyla ilgili “Laiklik prensibinin anayasada korunması gerektiğini düşünüyoruz. Hiçbir şekilde laikliğin anayasadan çıkmasını AK Parti olarak istemiyoruz” ifadelerini kullandı. Basın toplantısının ardından MYK toplantısına dönen Çelik’in, “basın mensuplarından gelen sorular ve kendisinin verdiği yanıtlar üzerine Erdoğan’ı bilgilendirdiği ancak Erdoğan’ın herhangi bir değerlendirmede bulunmadığı” kaydedildi. AKP’li MYK üyelerinin “laiklik ile ilgili 28 Şubat süreci değerlendirmeleri karşısında da Erdoğan’ın “herhangi bir değerlendirmede bulunmadığı” ileri sürüldü. Bu durum karşısında siyaset kulisleri de “Erdoğan, laiklik ile ilgili tartışmalara neden sessiz kaldı” sorusunu tartışıyor.