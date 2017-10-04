Kulis: Edip Uğur, AKP'den istifa edip Balıkesir belediye başkanlığı'na bağımsız devam edecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in istifası istenen 5 belediye başkanından biri olduğu iddiasının kamuoyunda tartışmalara neden olmasının ardından “Şu anda böyle bir şey önümüzde yok. Ama bundan sonra olmayacağı anlamına kesinlikle gelmez” açıklamasında bulundu. İstifası istenen başkanlar listesinde adı olduğu öne sürülen Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş önceki gün istifa ederken, Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur’un istifa etmeyeceği belirtildi. AKP'de genel başkan yardımcılığı yapan Uğur’un, ‘partiden istifa edip bağımsız olarak belediye başkanlığına devam etme’ kararı aldığı iddia edildi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısından bu yana geçen 5 gün içerisinde, istifası istenen belediye başkanlarıyla ilgili Ankara’da müthiş bir görüşme ve telefon trafiği yaşanıyor. Adının listede olup olmadığını öğrenmeye çalışan belediye başkanlarının gece yarılarına kadar parti yöneticisi aradığı öğrenildi. En büyük tartışma ise İstanbul’dan sonra Ankara için yaşandı. Listedeki 5 isimden birinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek olduğu iddiaları üzerine hareketli saatler yaşandı.

Listeden çıkarıldı iddiası

AKP kulislerinde Ankara’nın da listede olduğu iddiaları üzerine, Cumhurbaşkanlığı ve genel merkez yönetimiyle yapılan görüşmelerden sonra, “Yeniden aday olmayacağını açıklaması, siyasi tartışmalardan uzak durması ve belediye yönetimine ilişkin uyarıları dikkate alması” durumunda, istifa talebinin askıya alındığı ileri sürüldü. Belediye kanadı ise Ankara’nın listeye hiç girmediğini, buna ilişkin açıklamayı da Parti Sözcüsü Mahir Ünal’ın yapacağı bilgisini paylaştı. Dün partinin grup toplantısının bitiminden hemen sonra Ünal, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Melih Gökçek’e dönük, şu ana kadar istifasının istendiğine dair haberlerin hiçbirisi gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

'Süreç içerisinde olur'

Bu açıklamadan bir dakika sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarının istifasının istendiği iddialarına şu yanıtı verdi: “Şu anda böyle bir şey önümüzde yok. Ama bundan sonra olmayacağı anlamına kesinlikle gelmez. Partimizin bütün kurumlarıyla birlikte, belediye başkanları olur, il başkanları olur... Süreç içerisinde bu tür gelişmeler olur. Çünkü bir değişim ve dönüşümü seçime kadar yaşayacağız.”

Balıkesir krizi

İstifası istenen başkanlar listesinde adı olduğu öne sürülen Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş önceki gün istifa ederken, Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur’la ilgili sıkıntı yaşandığı bildirildi. Uğur’un, “İstifa etmiyorum, istiyorsanız siz görevden alın” mesajı gönderdiği öne sürülüyor.

AKP'de genel başkan yardımcılığı da yapan Uğur’un, ‘partiden istifa edip bağımsız olarak belediye başkanlığına devam etme’ kararı aldığı iddia edildi.

İl başkanları istifa ettirildi

Bu arada kongre sürecinde göreve devam etmeyecek bazı il başkanlarının da istifalarının alınmasına devam ediliyor. Önceki gün Giresun, Niğde, Nevşehir ve Kırıkkale il başkanları istifa ettirildi.

Başkan nasıl görevden alınıyor?

Belediye başkanlarının hangi durumlarda görevden alınacağı 13 Temmuz 2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda belirlenen esaslara göre yapılıyor.

Kanunun 44. maddesinde belediye başkanı,

Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini terk etmesi ve bu durumun mahallin mülkî idare amiri tarafından belirlenmesi,

Seçilme yeterliğini kaybetmesi (1 yıl ve üzeri hapis cezası alması),

Görevini sürdürmesine engel bir hastalık veya engellilik durumunun yetkili sağlık kuruluşu raporuyla belgelenmesi,

Meclisin feshine neden olan eylem ve işlemlere katılması hâllerinden birinin meydana gelmesi durumlarında İçişleri Bakanlığı’nın başvurusu üzerine Danıştay kararıyla görevden alınıyor.