Kulis: Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da oy kaybeden AKP, Kürt kökenli seçmen için “yeni atılım” hedefliyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da “oy kaybeden” AKP, Kürt kökenli seçmen için “yeni atılım” hedefliyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği kahvaltılı toplantının gündeminde, “bölge insanıyla kucaklaşma” vardı. “Bölgedeki muhafazakâr Kürt kökenli seçmenin Millet İttifakı’na ‘soğuk yaklaşmadığını’” aktaran AKP’li milletvekillerinin “CHP bölgede yoğun çalışıyor. Diğer partiler de ziyaretlere başladı. Partimiz bölge insanıyla daha fazla kucaklaşmalı. Ziyaretlerimizi sıklaştıralım” önerisini getirdiği Erdoğan’ın ise “Gereğini yaptık, daha fazlasını yapacağız” yanıtını verdiği belirtiliyor.

Cumhuriyet’ten Selda Günaysu’nun haberine göre, Bazı milletvekillerinin, Diyarbakır annelerinin başta HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası olmak üzere bölgede başlattığı ve sonuç aldığı eylemlere de değinerek, “AKP bölgeyi terörden temizledi. Daha önceki seçimlerde CHP’nin bölgedeki oyu düşüktü. Ancak CHP son dönemde bölgede yoğun çalışıyor. Diğer partilerin milletvekilleri de bölge ziyaretlerine başladı. Bu durumda AKP’li milletvekillerinin de bölge insanıyla daha fazla kucaklaşmasına ihtiyaç var. Ziyaretlerimizi sıklaştıralım. Batı illerindeki AKP’li milletvekilleri de bölgede yoğun çalışma yürütmeli” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Milletvekillerinin Erdoğan’a, “Bölge terörden temizlenince HDP yeniden güç kazanmaya çalışıyor. Bu nedenle bölge insanıyla daha fazla diyalog kurma yöntemi benimsiyor. HDP, bölgedeki yurttaşlar üzerinden ‘ayrıştırıcı’ siyaset anlayışını benimsiyor. AKP’nin, ‘HDP’nin önüne geçmesi gerekli.’ HDP’nin bölgede yeniden güçlenmesi, AKP iktidarı döneminde terör örgütlerine yönelik yaptığı atılımları da ‘sekteye uğratabilir.’ HDP’nin güçlenmesi demek yeniden bölgenin ‘terörle anılmasına, bölgedeki Kürt kökenli kardeşlerimizin ‘terörle yan yana getirilmesine’ vesile olur. AKP, her koşulda bölge insanıyla yeniden kucaklaşmalı, dert ve sıkıntılarını takip edip, çözüm üretmeli. İktidarımıza yönelik tepkileri yerinde tespit edip, yaptığımız atılımları bire bir temasla bölge insanına anlatmalıyız. Doğu illerinin vekilleri bunu gerçekleştiriyor ancak Batı illerindeki milletvekilleri de taşın altına elini koymalı” dediği de kaydedildi.