Kulis: Dışişleri'nde 'paralel' mesai; 400 personelin görevi sonlandırılacak

Dışişleri Bakanlığı’nda 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili soruşturmalara geçen hafta sonu başlandı. Bakanlık 'paralel yapılanma' ile ilişkili olduğu iddia edilen personeliyle ilgili düğmeye bastı. Bakanlıkta ve dış temsilciliklerde görev yapan 400 civarında personelin görevlerinin sonlandırılacağı belirtiliyor.

İncelem nasıl yapılıyor?

Habertürk'ten Bahar Bakır'ın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapan tüm personelin giriş yılları, yükselmeleri, cemaate yakın olup olmadıkları araştırıldı. Pazartesi günü yayınlanan iç genelgeyle çalışanların bakanlık dışına çıkması engellenmiş, dışarıda olan personel de geri çağrılmıştı. Şüpheli bulunanlarla ilgili güvenlik güçleriyle irtibata geçildi ve çevresiyle birlikte çapraz sorgulamalar yapıldı. Personel Daire Başkanlığı tarafından görevden almalar tek tek tebliğ edildi.

400 personel gidebilir

Edinilen bilgiye göre, iç ve dış temsilciliklerde görevli 400 kişi bakanlıktan uzaklaştırılacak. Bunlardan yaklaşık 40’ının meslek memuru (diplomat) olduğu belirtildi. 150’ye yakın kişinin de dış temsilciklerde görev yapmakta olduğu öğrenildi. Görevden alınan eski Bakan Müşaviri G.B. ve eski Personel Genel Müdürü T.B.’nin dışında, darbe girişimi öncesinde Büyükelçi A.F.’nin de açığa alındığı ifade edildi. A.F., ilk kez açılan bir büyükelçilikte 14 ay görev yapmış, bu yılın başında da merkeze çekilmişti. A.F.’nin yanı sıra bir Afrika ülkesinde büyükelçilik yapan Ş.U.’nun görevden alınacağı da iddialar arasında.