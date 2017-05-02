Kulis: Dışişleri Bakanı değişiyor, Ali Babacan Mehmet Şimşek'in yerine geliyor; MHP'ye 3 bakanlık teklif edildi

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, yapılması beklenen kabine değişikliğiyle ilgili olarak "Numan Kurtulmuş, parti yönetimine Genel Başkan Yardımcılığına dönüyor. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kesinleşen gidicilerden. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak sallantıda, hakkındaki kesin karar verilmedi. İbrahim Kalın yüksek olasılıkla Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturur" iddiasını ileri sürdü. MHP'ye Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın teklif edildiğini ileri süren Takan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Ekonomi Bakanlığı için Erhan Usta'nın ismini önerdiğini iddia etti.

Ahmet Takan'ın "Hindistan uçağında 2 MHP'li bakan mı?" başlığıyla yayımlanan (2 Mayıs 2017) yazısı şöyle:

Saraya yakın arkadaşımla, R. Erdoğan'ın tekrar AKP'nin başına geçmesi, Bakanlar Kurulu değişiklikleri, yeni kabineye MHP girer mi girmez miyi, erken seçim olur mu olmaz mıyı konuşurken çok kesin iddialarda bulunmuştu. Şöyle özetleyebilirim:

"Reis, Devlet Bahçeli ile görüştü. 4 Bakana kadar yeni kabinede MHP'ye yer verilebilinir. Devlet Bey'in son kararını bize iletmesini bekliyoruz.

Devlet Bey, MHP'li isimlerin yeni kabineye girmesine onay verse de vermese de çok önemli değişiklikler olacak.

Numan Kurtulmuş, parti yönetimine Genel Başkan Yardımcılığına dönüyor. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kesinleşen gidicilerden. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak sallantıda, hakkındaki kesin karar verilmedi. İbrahim Kalın yüksek olasılıkla Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturur.

Esas büyük sürpriz ekonomi yönetiminde olacak. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in yerine Ali Babacan gelecek. Ali Babacan ile görüşmeler son noktasına geldi, ikna olmuş gibi."

MHP'ye önerilen Bakanlıkları sorunca da şu yanıtı aldım:

"Reis, Devlet Bahçeli'ye Ekonomi Bakanlığı için Erhan Usta'nın ismini önerdi. MHP'ye teklif edilen Bakanlıklar, Millî Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı..."