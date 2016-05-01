Kulis: Davutoğlu, Erdoğan'ın istediği ismin yerine başka birini atayınca yetki operasyonu yapıldı

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 2002’den beri parti genel başkanının kullandığı ‘il ve ilçe başkanı atama yetkisi’ni devretmek zorunda kalmasıyla sonuçlanan MKYK operasyonu adım adım ilerlerken iplerin Adıyaman İl Başkanı atamasıyla koptuğu öne sürüldü.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, son aylarda 15 civarında il ve ilçede yönetim değiştirildi. Bazı illerin milletvekilleri ve il koordinatörleri, değişikliklerin kendilerine haber verilmeden yapılmasından şikâyetçi oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın daha önceki görüşmelerinde, Başbakan Davutoğlu’nu bu konuda özenli olması için uyardığı, ancak şikâyetlerin gelmeye devam ettiği öne sürüldü. Bardağı taşıran son damla, Adıyaman ataması oldu. Bir süre önce Adıyaman İl Başkanlığı’na Abdurrahman Dimez getirildi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın o göreve getirilmesini istediği ve bu görevi kendisinin üstleneceğinin de Mehmet Erdoğan’a söylendiği belirtildi. Bu atamanın, sorunların su yüzüne çıkmasına neden olduğu öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı’na yakın MKYK üyeleri, bir haftadır kulislerde konuşulan bu konuda harekete geçmek için iki gün önce düğmeye bastı. İki gün önce, genel başkandaki atama yetkisinin yeniden MKYK’ya devredilmesi talebi için imza toplanmaya başlandı. MKYK’dan bir gün önce imza sayısının 47’ye ulaştığı belirtildi. 50 kişiden oluşan MKYK’da üç kişiden imza istenmedi. Bu kişilerin Davutoğlu’na yakın isimler olduğu öğrenildi.

"Alınmamıza gerek yok"

Davutoğlu’nun, imza toplandığını 28 Nisan akşamı öğrendiği belirtildi. MKYK’nın 5.5 saat geç başlaması, Başbakan Davutoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşerek bir orta yol bulma çabasından kaynaklandı. Davutoğlu’nun Erdoğan’la yoğun programı nedeniyle gecikmeli görüştüğü ve Erdoğan’ın kendisine “Bu yetki zaten MKYK’da olmalı. Yetkiyi isterse alır, isterse yeniden size verir. Bundan alınmanıza gerek yok” dediği iddia edildi.

Davutoğlu’nun Erdoğan ile yüz yüze görüşene kadar bu kararı askıya aldırmaya çalıştığı, bu mümkün olmayınca da MKYK toplantısını iptal etmeyi önerdiği belirtiliyor. Bunlardan sonuç alınamayınca, Davutoğlu kurmaylarının da önerdiği şekilde, yetki devrini desteklemeye ikna oldu.