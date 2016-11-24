Kulis: Darbe Komisyonu’na bilgi vermeleri için MİT Müsteşarı ve Genelkurmay Başkanı’na davet gönderilecek

TBMM 15 Temmuz Darbesini Araştırma Komisyonu, çalışmaların kalan yarısındaki yol haritası için basına kapalı toplantı yapıyor. AKP kanadının ‘FETÖ’ tutukluları konusunda cezaevi ziyaretlerini sıcak bakmadığı alınan bilgiler arasında. Muhalefetin komisyonda dinleme ısrarı yaptığı MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’a davet çıkarılması bekleniyor.

Ancak, kulislerde, AKP kanadının kamuoyundan gelecek olası eleştirilere karşı söz konusu isimlere davet yazısı göndereceği ancak ısrarcı olmayacağı belirtiliyor.

AKP, komisyona gitmeleri beklenmeyen bu isimlerin sorulara yazılı yanıtlar vermesini yeterli olduğunu düşünüyor.

Darbe Komisyonu 1.5 aylık çalışma süresi içinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a komisyon davetini yazılı yapmadı. Ancak, isimleri gündeme gelince Orgeneral Akar, komisyona gitmeyeceğine dair açıklamalar yapmıştı.

Taslak yazılıyor

15 Temmuz Darbe Komisyonu’nda muhalefetin itirazına rağmen başlatılan taslak raporun yazımı sürüyor. Raporda, Fetö/Pdy 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi, Darbe Girişimi Öncesi Genel Durum, Darbe Girişiminde Rol Alan Yapılar, Darbe Girişimi Gecesi Türkiye’de Yaşananlar, Kronolojik Olarak Darbe Girişimi Gelişimi, Darbe Girişimi Gecesi Öne Çıkan Olaylar ve Büyük Şehirlerde Yaşananlar,Ankara, İstanbul, Diğer Şehirler ve Yurtdışındaki Durum, Cumhurbaşkanı’na Suikast Girişimi yer alıyor.