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15 Temmuz Darbe Girişimi

Kulis: Darbe girişimi sonrası kaçan komandoların elinde 250 kişilik suikast listesi var!

Hükümetin MGK toplantısı sonrası güvenlik önlemleri açıklaması bekleniyor

20 Temmuz 2016 11:02

Hükümetin bugün yapılacak MGK toplantısından sonra açıklanması beklenen güvenlik önlemlerinde, halen kaçak durumda olan Hava Kuvvetleri Muharebe Arama Kurtarma Timi (MAK) ile Sualtı Taarruz ve Savunma Timi (SAT) komandolarının suikast ihtimalinin etkili olduğu öne sürüldü. Hükümet kaynaklarına göre, timin elinde 250 kişilik suikast listesi olduğu iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantısının ardından çok önemli bir kararı açıklayacaklarını söyledi.

 

"Kaydadeğer sayı"

 

Hürriyet'ten Nurcan Babacan'ın haberine göre, kükümet kaynaklarının ifadesiyle “kaydadeğer sayıda” SAT ve MAK komandosu kaçak durumunda. Özel olarak yetiştirilen, her doğa ve hava koşuluna dayanaklı bu timlerin ormanlık alanlarda olabileceği bilgisi paylaşılıyor. Darbeci komutanların, devletin karar vericileri başta olmak üzere bazı isimlere suikast düzenleyebileceği ve bu kişilerin elinde 250 kişilik liste olduğu öne sürüldü.

 

Görüşmeye de sınır 

 

Bu kişilere bilgi aktarma, koruma ve yardım etme olasılığı olanlarla ilgili de uyarılar yapıldığı belirtildi. Özellikle karargâhta ve komutanlıklarda, emniyette, özel harekâtta, MİT’te darbecilerle işbirliği yapan isimlerin ayıklanarak olası saldırılara karşı önlemler alınmaya çalışıldığı ifade ediliyor. Bu kapsamda devlet kademesinde üst düzey yöneticilerin koruma sayısı arttırılırken, seyahatler ve görüşmelere de sınırlama getirildi. Kurumlarda da güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Başta Meclis olmak üzere binaların giriş çıkışlarına bariyer yerleştirildi. 

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MAKSATdarbe girişimiMGK

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