Kulis: Cumhurbaşkanının yargılanması için salt çoğunluk yetecek, pürüzlü 2 madde var, takas yoluyla çözülebilir

CNN Türk'ün parlamento muhabiri Ünal Kaya, Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin uzlaşıya vardıklarını açıkladığı anayasa değişikliği metninde "pürüzlü iki maddenin olduğunu" ileri sürdü. Uzlaşıya varılamayan maddelerin "Cumhurbaşkanı ile meclisin karşılıklı fesih yetkisi" ve "Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisi" olduğunu savunan Kaya, "Görüşmelerde 'partili cumhurbaşkanlığı' ve 'cumhurbaşkanının yargılanabilirliği' maddelerinin 'takas edildiğini', MHP'nin isteğiyle cumhurbaşkanının 413 vekilin oyuyla değil, mecliste salt çoğunluğun sağlanması halinde yargılanabileceğini iddia etti.

CNN Türk canlı yayınında konuşan Ünal Kaya'nın ifadeleri şöyle:

Dün iki lider hemen hemen son noktayı koydu. Yani partili cumhurbaşkanlığı üzerinden bir anayasa taslağı iletilmişti. Buna göre, Cumhurbaşkanının ilişiği kesilmeyecek cumhurbaşkanı isterse partisinde genel başkan olabilecek. MHP buna karşıydı ama birçok madde vardı, cumhurbaşkanının denetlenmesi ve sorumluluklarının yasama tarafından ne tür bir denetime tabi tutulacağı merak konusuydu. AKP 413 milletvekilinin imzasını istiyordu, MHP de "salt çoğunluk yeterli" diyordu. Takasa söz konusu oldu, takasta AKP partili cumhurbaşkanlığını aldı, MHP de salt çoğunluğu aldı. Kulislere yansıyanlara göre, cumhurbaşkanının kararname yetkisi ve fesih konularında sonuç alınamadı. Bu konularda tekrar bir araya gelecekler. İki pürüzlü madde kaldı, AKP, cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisinin genişletilmesini, MHP daralmasını, kendi alanında kararname çıkarabilmesini istiyor. Bir diğer anlaşılamayan konu ise Karşılıklı fesih yetkisi, AKP, Cumhurbaşkanı ve meclisin karşılıklı fesih yetkisine sahip olmasını istiyor, MHP ise sadece meclisin fesih yetkisine sahip olmasını istiyor.

Aynı partili cumhurbaşkanlığında olduğu gibi takas yapılabilir, bu sorun bugün yarın çözülebilir. Pazartesi günü meclise gelecek. Referandum için de takvimin belli olduğu da ortaya çıktı. Binali Yıldırım dün teklifin TBMM'den geçmesi halinde yaz başında referandumun yapılabileceini söylemişti. Ancak Ocak 19 itibariyle OHAL sona eriyor ve OHAL'in uzatılması bekleniyor. Uzatma söz konusu olduğu taktirde referandumu OHAL sürecinde yapmak istemedikleri için yaz başına sarkacak.