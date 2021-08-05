Kulis: Cumhurbaşkanı Erdoğan, başarısızlığın faturasını yüklemek için üç bakanı gözden çıkardı

Ankara’da kulislere yansıyan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başarısızlığın faturasını yüklemek için üç bakanı gözden çıkardı. Gidecekler arasında ismi geçen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un durumu kesinleşti gibi. Gidecekler arasında ismi öne çıkan diğer iki ismin ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Tarım ve Orman Bekir Pakdemirli olduğu öne sürüldü. Bu üç bakan dışında, Süleyman Soylu, Hakan Fidan, Hulusi Akar, Mevlüt Çavuşoğlu ve Hazine ve Maliye Bakanılığı görevinden istifa eden Berat Albayrak'ın durumunun AKP'de ciddi tartışmaya neden olduğu öne sürüldü.



Ankara’dan kulis bilgilerini yazan Birgün gazetesi muhabiri Zilan Akay’ın haberine göre, hem Koca’nın hem de Pakdemirli’nin bakanlıkları için sıcak günlerin yaşandığı bir zamanda, görevden alınması beklenmiyor.

Akay, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in kendisine sorulan bir soru üzerine, “Cumhurbaşkanı’mızın takdirinde bir konu bu. Ne zaman, nasıl yapılacağı tamamen Cumhurbaşkanı’mızın takdiridir” yanıtı verdiğini ancak görevden alma meselenin gündemde olduğu ama bugünden planlanan bir şey olamadığını da gösterdiğini ifade etti.

Akay şöyle devam etti:

"Şurası çok açık; Erdoğan’ın kafasındaki kabine değişikliği bu isimlerle sınırlı değil. Üstelik Koca dahil görevden aldığı anda sorun yaratacak tek bir isim bile yok. Cumhur İttifakı uzun süredir eriyen seçmen kitlesini korumak için çözüm arıyor. İçeride ve dışarıda atacağı adımlar Erdoğan’ın kafasındaki çözüme destek verecek nitelikte olacak.

"Özellikle beş isim etrafında ciddi tartışma yürüyor"

AKP’lilerle konuştuğumuzda kabine değişikliğinin de bunun bir parçası olarak tasarlanacağı anlaşılıyor. Eski bir AKP’li yöneticinin “Sadece kabineden gidecekler değil geleceklerin de ses getirmesi gerekiyor” sözü bu anlamda değerlendirilmeli. AKP kulislerinde bu bağlamda yapılacak değişiklikle ilgili de isimler neredeyse şekillenmeye başladı. Özellikle beş isim etrafında ciddi tartışma yürüyor.

Süleyman Soylu: AKP içinde ciddi rahatsızlığa yol açtığı biliniyor. Erdoğan’ın yenilenme görüntüsünde ilk gidecekler arasında yer alıyor. Süleyman Soylu kendisiyle ilgili bu durumun farkında. Erdoğan ve AKP dışında bağımsız bir tavır sergilemeye devam ediyor.

Hakan Fidan: Soylu sonrası bakanlık için adı geçiyor. İçişleri Bakanı olmazsa da kabinede olacağı yüksek sesle konuşulmaya başladı.

Hulisi Akar: Etkisi artıyor. Kabinede güçlendi. Yeni dönemde daha da öne çıkması bekleniyor.

Mevlüt Çavuşoğlu: Uzun süredir Erdoğan’ın dış politikasını yürüttü. Değişen dış politika ekseninde sıkıntı yaşayabileceği konuşuluyor.

Berat Albayrak: Geri dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ekonomi yönetiminde etkisi devam ediyor. Geniş bir kabine revizyonunda pozisyonun resmileşmesi bekleniyor."